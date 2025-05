TEMPO.CO, Jakarta - Para pemain Real Madrid punya cara lucu menjelang laga kedua babak 16 besar Liga Champions melawan AS Roma pada Kamis dinihari nanti, 9 Maret 2016. Pada latihan Senin kemarin, para pemain Real Madrid berpose seperti tokoh Power Ranger.



Foto unik itu diunggah oleh penyerang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, melalui akun Instagram-nya kemarin. Dalam foto itu, Ronaldo bersama dengan Marcelo, Luka Modric, Keylor Navas, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Toni Kroos, Jese Rodriguez, dan Nacho Fernandez, meniru pose pasukan Power Ranger yang baru saja selesai berubah.



Entah apa maksud mereka berpose seperti itu. Satu hal yang pasti, foto itu menunjukkan kondisi Real Madrid sudah kembali harmonis pasca keretakan akibat ucapan Cristiano Ronaldo yang mengkritik rekan-rekannya saat mereka tumbang dari Atletico Madrid.



Pelatih Real Madrid, Zinadine Zidane, meminta pasukannya tak meremehkan AS Roma. Madrid menjamu AS Roma di Santiago Bernabeu dengan keunggulan 2-0 pada laga pertama. Gareth Bale akan kembali turun setelah pada pertemuan pertama tak bisa tampil karena cedera.



SPORT | FEBRIYAN