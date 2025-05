Resep Gepuk Sunda yang Empuk

TEMPO.CO, Jakarta - Gepuk adalah menu makanan yang selalu ada di rumah makan Sunda. Gepuk merupakan jenis masakan olahan daging dengan cita rasa manis dan gurih. Kualitas gepuk ditentukan daging sapi yang diolah. Sebaiknya, pembuat gepuk menggunakan daging sapi has dalam atau has luar agar gampang empuk dan tak banyak lemak.



Meski relatif mudah, membuat gepuk butuh kesabaran karena memakan waktu cukup lama.



Bahan:

- 1 kilogram daging sapi (has dalam/luar)

- 500 ml santan



Bumbu:

- 10 siung bawang merah

- 5 siung bawang putih

- 5 cm lengkuas, memarkan

- 2 sdm gula merah atau sesuai dengan selera

- 1 sdm garam atau sesuai dengan selera

- 1 sdm ketumbar

- 2 batang serai, memarkan

- 3 lembar daun salam



Cara membuat:

- Rebus daging hingga empuk.

- Iris daging searah serat dengan tebal sekitar 1 cm, memarkan.

- Masak santan bersama bumbu, aduk perlahan agar tidak pecah.

- Masukkan irisan daging, masak dengan api kecil hingga santan meresap, angkat.

- Biarkan bumbu meresap, diamkan selama semalam.

- Goreng hingga matang, angkat dan tiriskan.

- Sajikan dengan taburan bawang goreng.



DINA ANDRIANI



Berita lainnya:

Cara Memilih Daging

Mengenal Lebih Jauh tentang Daging dan Telur Ayam

Singkirkan Daging, Maka Anda akan Hidup Lebih Lama