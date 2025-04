Resep Hello Kitty Kurma Cinnamon Cheese Pie

TEMPO.CO, Jakarta - Hello Kitty Kurma Cinnamon Cheese Pie buatan Liezda Meivana memiliki tampilan kue yang menarik. Sesuai dengan namanya Hello Kitty, kue berbentuk kucing Hello Kitty ini juara 2 dalam kompetisi memasak Dapur Ramadan Shopee.



“Penampilannya menarik perhatianku,” ujar selebriti Nycta Gina sebagai salah satu juri. Selain tampilan yang oke, rasanya renyah dan manis.Anda dapat membuat sendiri Hello Kitty Kurma Cinnamon Cheese Pie dengan mencoba resep berikut.



Bahan crust pie:

- 350 gram tepung segitiga biru

- 1 butir kuning telur

- 25 mililiter susu cair

- 200 gram margarin

- 1/2 sendok teh garam

- 3 sendok makan gula halus



Bahan isi:

- 50 gram kurma, potong kecil

- 50 gram brown sugar

- 1 sendok teh kayumanis bubuk

- 1 sendok makan tepung terigu

- 50 gram keju spread oles

- 30 gram meises cokelat



Bahan pelengkap:

- 1 kuning telur untuk olesan

- Cokelat leleh



Cara membuat:

A.Crust Pie

- Masukan semua bahan crust pie aduk dengan sendok kayu sampai tercampur rata dan adonan kalis. Tutup adonan dengan plastik wrap.

- Dinginkan ke dalam lemari es selama 15 menit. Sisihkan.



B. Isi

- Aduk semua bahan kecuali keju spread oles dan coklat meises hingga tercampur rata. Sisihkan.

- Giling crust pie hingga ketebalan yang diinginkan.

- Cetak dengan Hello Kitty cutter stensil untuk bagian bawah dan atasnya

- Masukkan bahan isi ke dalam Hello Kitty crust pie bagian bawah

- Tambahkan potongan keju spread oles.

- Taburi cokelat meises lalu tutup bagian atas dengan Hello Kitty curst pie.

- Tekan bagian pinggir secara perlahan hingga bagian atas dan bawah menyatu.

- Olesi permukaan atas hello kitty crust pie dengan kuning telur.

- Panggang dengan suhu 180 derajat celcius selama 25-30 menit hingga matang. Angkat.

- Hias permukaan atas dengan cokelat leleh sesuai selera.

- Sajikan.



