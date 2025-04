Rinaldy A. Yunardi Temukan Passion dalam Bisnis Aksesori

TEMPO.CO, Jakarta - Eksistensi Rinaldy A. Yunardi sebagai desainer aksesori kenamaan Indonesia tak perlu diragukan. Aksesori rancangannya diminati masyarakat Indonesia hingga mancanegara.



Bahkan aksesoris buatan Yung Yung, sapaan akrab Rinaldy, dipakai oleh diva rap asal Amerika Serikat, Nicky Minaj, di video musik "No Frauds" dan sepatu transparan karyanya dipakai Katy Perry dalam video musik "Chained to the Rythem".



“Aksesori kini bukan hanya pelengkap melainkan sebuah kebutuhan, terutama untuk kaum wanita. Aksesori tak melulu harus kalung, cincin, bros atau mahkota. Jam tangan, sabuk, hingga sepatu pun aksesori. Oleh karenanya, saya pun mendesain sepatu untuk Katy Perry yang saya buat dalam waktu tiga sampai empat hari," ujar pria 46 tahun ini.



Berkat semua karyanya selama ini, Yung Yung berhasil menyabet sejumlah penghargaan. Di antaranya tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI) atas rekor Pagelaran Busana Teatrikal dengan Live Mannequin Terbanyak pada 2012, penghargaan kategori Fashion Industry & Support dalam Fashion Icon Awards 2017, dan masuk dalam "20 Rising Global Stars" majalah Forbes pada Juli 2017.









“Saya tidak menyangka bisa mendapatkan semua penghargaan tersebut. Padahal menggeluti bisnis aksesori bukan cita-cita saya ketika kecil. Bisa dibilang saya kecemplung ke dunia aksesori. Meski begitu, saat ini saya sangat mencintai dunia yang saya geluti. Di setiap item yang saya buat, semua memiliki perasaan cinta dan kebanggaan saya seperti perasaan saya terhadap bangsa ini” ujar pria yang berulang tahun setiap 13 Desember.



Tak terasa sudah 21 tahun Yung Yung berkarier. Ia pun merasa senang dan bersyukur atas pencapaiannya selama ini. Apa yang telah dicapai selama ini adalah buah dari kerja keras dan ketekunannya. “(Dulu) saya mengerjakan sendiri semua desain dan membuat produknya. Jatuh bangun juga saat itu. Tetapi saya memilih untuk bertahan karena cinta saya ada di sini (membuat aksesori),” ucapnya.



Kini Yung Yung memiliki sekitar 40 karyawan yang membantunya dalam menjalankan bisnis aksesori. Ia berharap dunia mode Indonesia akan terus berkembang dan tercipta generasi baru yang lebih hebat serta dapat mengharumkan nama bangsa.



