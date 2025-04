Riset: Harry Styles, Mata dan Dagunya Terindah di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta -Personel band One Direction, Harry Styles memiliki sepasang mata terindah di dunia, mengalahkan aktor Brad Pitt dan George Clooney menurut sebuah studi yang dipublikasikan Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di London, Inggris.



Selain mata, pelantun "Sign of the Times" itu juga memiliki dagu yang bagus di antara para pria lainnya.



Studi ini menggunakan Golden Ration, yakni suatu bentuk pengukuran untuk mendeteksi simetris wajah. Caranya ini mengidentifikasi selebriti pria mana yang paling tampan dan simetris wajahnya secara objektif.



Harry masuk dalam kategori pria dengan mata terindah karena panjang matanya dan jarak antara kedua matanya, 98,15 persen dari rasio yang sempurna.



Untuk dagu, hasil studi menunjukkan lebar dagu yang diukur dari titik pertengahan paling tidak harus 1,618 kali panjang bibir. Dagu Harry adalah 99,7 persen dari rasio ini.



Dia bahkan mengalahkan Jamie Foxx, David Beckham, Idris Elba dan Ryan Gosling. Walau bagaimapun, Ryan unggul dalam kategori hidung paling sempurna di dunia dengan raihan 99,7 persen dari rasio yang sempurna.



Untuk menghitung ini, peneliti mengukur panjang hidung dari titik terlebar hingga ke tengah alis, dan membaginya dengan lebar hidung pada titik terlebar.



Sementara itu, Beckham dianggap memiliki bentuk wajah paling sempurna di dunia berdasarkan ukuran panjang dahi dari garis rambut ke atas hidung, hidung dari atas ke dasar, dan dari pangkal hidung ke bagian bawah dagu.



Semua harus mencetak angka sempurna 100 persen dan mantan pemain sepak bola profesional itu memiliki 96,4 persen dari rasio tersebut.



Berikut hasil studinya seperti dilansir aceshowbiz.com:



Mata terindah di dunia

1. Harry Styles 98.15 persen

2. Will Smith 97.75 persen

3. Brad Pitt 97.75 persen

4. George Clooney 94.8 persen

5. Idris Elba 93.65 persen



Dagu terindah di dunia

1. Harry Styles 99.7 persen

2 Jamie Foxx 98.7 persen

3. David Beckham 98.6 persen

4. Idris Elba 98.5 persen

5. Ryan Gosling 97.4 persen



