Riset: Kalsium dalam Air Putih Bisa Atasi Osteoporosis

TEMPO.CO, Jakarta - Tak cuma susu atau suplemen, air putih ternyata juga mengandung kalsium dalam jumlah yang cukup. Hal tersebut diungkapkan para peneliti dari Jerman.



"Kandungan khusus air mineral sebagai sumber kalsium adalah alternatif bebas kalori. Di dunia dengan jumlah orang gemuk dan obesitas yang terus bertambah, mempromosikan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan kalsium selain susu kalor dan produk susu," kata Theresa Greupner dari Leibniz University Hannover di Jerman. (Baca: Kopi Decaf, Solusi Minum Kopi tanpa Jantung Berdebar)



Kesimpulan ini berdasarkan studi yang Greupner lakukan bersama tim. Mereka meneliti seberapa baik tubuh menyerap kalsium dalam lima produk berbeda, masing-masing mengandung kalsium 300 miligram.



Sebanyak 21 orang pria dan wanita berpartisipasi dalam penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of American College of Nutrition itu. Menurut peneliti, setinggi apa pun jumlah kalsium, air menjadi sumber kalsium yang lebih baik. (Baca: Ajak Anak Anda Berlibur ke Negara yang Ramah Bocah Ini)



Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, peneliti dari Italia, Dr Maria Luisa Brandi dari Universitas Florence, mengatakan temuan ini telah diketahui di Italia. Studi pada 2004 menunjukkan kalsium dalam air mineral juga diserap tubuh seperti halnya kalsium dalam susu.



"Konsepnya mapan dalam pengobatan. Kami merekomendasikan air dengan kandungan kalsium tinggi untuk pasien osteoporosis," kata Brandi.



Di Jerman, seseorang perlu minum dua liter air mineral per hari, atau lebih dari tiga cangkir delapan ons susu, untuk memenuhi kebutuhan standar hariannya ditambah 1.000 miligram kalsium. Sedangkan di Amerika Serikat orang dewasa disarankan mengkonsumsi 1.300 miligram kalsium per hari. Demikian seperti dilansir Reuters. (Baca: Atasi Jetlag dengan Mengatur Metabolisme Gula)



ANTARA