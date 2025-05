TEMPO.CO, Jakarta - Klub sepak bola AS Roma berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu pagi, 25 Juli 2015. Anak-anak asuhan Rudi Garcia tersebut dibagi menjadi dua kelompok latihan.



Kelompok pertama menggunakan kaus berwarna kuning kehijauan, sementara kelompok kedua berkaus hitam. Mereka saling mengoper dan menggiring bola.



Sementara itu, di tribun penonton, ratusan Romanisti--julukan bagi fan AS Roma--memberikan dukungan. Dengan kompak mereka meneriakkan yel-yel. Sesekali mereka pun memanggil nama kapten AS Roma, Francesco Totti, sambil membentangkan syal tim itu.



"Forza Roma," tutur Syafrialdi. Pria asal Tuban, Jawa Timur, ini rela bangun pagi untuk dapat melihat Radja Nainggolan dan kawan-kawan berlatih.



Demi melihat penampilan Totti dan kawan-kawan, Syafrialdi, 21 tahun, pun meminta izin tak masuk kerja. "Mungkin ini hanya terjadi sekali seumur hidup," tuturnya seraya memandang para punggawa AS Roma berlatih.



Syafrialdi, yang mengenakan seragam AS Roma berwarna hitam dengan nomor punggung 9 dan nama Montella, tak henti-hentinya melambaikan tangan kepada para pemain Roma yang tengah berlatih. Dia mengatakan tak mempermasalahkan banyaknya duit yang dikeluarkannya untuk menyaksikan laga klub pujaannya itu nanti malam.



Laga bertajuk AS Roma Day 2015 ini akan berlangsung pada Sabtu malam, 25 Juli 2015, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan tersebut, tim Roma akan dibagi menjadi dua, Tim Putih dan Tim Merah. Laga tersebut akan berlangsung selama 2 x 45 menit.



Untuk memeriahkan AS Roma Day 2015, promotor menggandeng selebritas Julie Estelle dan Julia Perez. Julie akan menjadi ikon Tim Merah, sedangkan Julia Perez di Tim Putih.



GANGSAR PARIKESIT