TEMPO.CO, Jakarta – Para Romanisti--julukan fan klub sepak bola AS Roma--di Indonesia sudah menyiapkan sambutan untuk klub kesayangan mereka yang akan tiba di Jakarta pada Jumat sore, 24 Juli 2015. Penyambutan itu akan disesuaikan dengan lokasinya.



"Kami akan lihat kondisi dalam penyambutan, karena tak mungkin juga kami meneriakkan yel-yel di hotel," ujar Presiden Roma Club Indonesia Mei Dwi Kuncoro ketika dihubungi Tempo, Jumat, 24 Juli 2015.



Tak hanya menyambut kedatangan pemain dan pengurus klub, Romanisti juga menyiapkan kejutan khusus pada ulang tahun gelandang tengah Daniele De Rossi yang jatuh pada hari ini. "Kami sedang menyiapkannya," ujar Kuncoro.



Kejutan tersebut akan diberikan oleh Romanisti wilayah Tangerang saat semua pemain dan pengurus klub yang berjuluk Serigala Merah itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Hal tersebut lantaran jarak Romanisti Tangerang lebih dekat dengan bandara itu.



Kuncoro memperkirakan sekitar 5.000 Romanisti akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno pada laga bertajuk AS Roma Day 2015. Dia menuturkan, hingga saat ini, Romanisti dari beberapa daerah telah tiba di Jakarta.



Laga bertajuk tersebut akan berlangsung Sabtu malam, 25 Juli 2015, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam pertandingan tersebut, Tim Roma akan dibagi menjadi dua: White Team dan Red Team. Laga itu akan berlangsung selama 2 x 45 menit. Tak hanya itu, untuk memeriahkan AS Roma Day 2015, promotor menggandeng selebritas Julie Estelle dan Julia Perez. Julie akan menjadi ikon Red Team, sementara Julia Perez di White Team.



GANGSAR PARIKESIT