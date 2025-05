TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Cristiano Ronaldo dikabarkan lebih memilih Paris Saint-Germain (PSG) ketimbang kembali ke Manchester United, jika keluar dari Real Madrid akhir musim ini. Presiden Florentino Perez juga dikabarkan sudah menggelar pertemuan dengan agen Ronaldo, Jorge Mendes, dan Presiden PSG Nasser al-Khelaifi.



Laman The Sun menuliskan bahwa seorang sumbernya yang dekat dengan Ronaldo mengatakan dia sebenarnya ingin menetap di Real Madrid. Namun, jika pun harus pergi dari El Real, Ronaldo menyatakan ingin bergabung dengan PSG.



"Keputusan sudah dibuat dan dia tak ingin bermain di klub lain. Dia ingin tinggal di Prancis, dia menyukai Laurent Blanc dan dia memiliki hubungan baik dengan Nasser al-Khelaifi, dan dia tahu bahwa hidup di Paris akan menjadi hal yang sensasional baginya," tulis The Sun.



Kabar lain menyatakan Florentino Perez sudah menggelar pertemuan dengan Naseer dan agen Ronaldo, Jorge Mendes, seusai pertandingan Real Madrid versus PSG di Liga Champions beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, Naseer dikabarkan siap mengeluarkan uang berapa saja untuk menembus Ronaldo dari Real Madrid. Dia juga dikabarkan siap membayar gaji 500 ribu pound sterling per pekan yang diminta Ronaldo.



Isu perpindahan Ronaldo memang terus berembus. Ronaldo pernah menyatakan dirinya tak tahu apakah akan bertahan di Real Madrid pada musim depan atau tidak. Dia juga dikabarkan memiliki hubungan buruk dengan Pelatih Raffael Benitez dan Florentino Perez.



Manchester United dikabarkan juga siap membawa pulang Ronaldo. Namun, harga yang dipatok Real Madrid tampaknya membuat Setan Merah gentar. Real mematok harga Ronaldo tak kurang dari 80 juta pound sterling, sama seperti saat mereka membelinya dari Manchester United enam tahun lalu.



THESUN | MIRROR | FEBRIYAN