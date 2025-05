Sabet Gelar, Pemain Chelsea Selfie di Ruang Ganti

TEMPO.CO, London - Pemain Chelsea, Cesc Fabregas, rupanya tak puas berfoto selfie dengan Piala Liga Inggris bersama rekan-rekan satu timnya. Setelah sesi foto di lapangan, ia melanjutkan aksi foto di ruang ganti.



Ia berfoto tanpa baju, hanya menyampirkan handuk untuk menutupi pundak dan punggungnya, sambil memegang piala yang baru saja diraih bersama rekan-rekannya. Pose wajahnya tampak tersenyum.



Aksi foto selfie bersama piala di ruang ganti juga dilakukan John Terry. Pemain asal Inggris yang telah memperkuat The Blues sejak 1998 itu juga melakukan hal serupa.



Pemain veteran Chelsea yang mencetak gol pertama di final melawan Tottenham itu mengambil foto dalam posisi berdiri tegak mengenakan kaus tim, lengkap dengan kalung medali. Kedua tangannya mengangkat piala, piala man of the match di tangan kanan dan piala Liga Inggris di tangan kiri.



Gaya Petr Cech mirip dengan Terry. Bedanya, kiper asal Ceko itu memegang piala dengan kedua tangannya. Sedangkan Thibaut Courtois memilih mengunggah fotonya saat bersama rekan-rekan setim di akun Instagram-nya dengan diberi judul “Tropi pertama untuk musim ini”.



Tak berfoto foto, Terry dan rekan-rekannya juga membuat video di ruang ganti bersama piala. Hasil jepretan dan rekaman video itu sebagian diunggah ke media sosial.



Aksi foto-foto itu menjadi salah satu bentuk luapan kegembiraan para pemain The Blues menyabet gelar pertamanya pada musim 2015 setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0. Kemenangan itu dicetak melalui gol Terry pada babak pertama dan gol bunuh diri Kyle Walker di babak kedua.



Perayaan untuk gelar pertama Chelsea tidak dirayakan meriah hari itu. Sebab, Manajer Chelsea tidak mengizinkan pemainnya larut dalam kegembiraan karena mereka harus fokus pada pertandingan berikutnya menghadapi West Ham di Liga Primer pada Rabu besok.



DAILY MAIL | RINA W.