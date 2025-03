Sebelum Sastra Profetik Kuntowijoyo Lahir

Kuntowijoyo menulis novel yang terbit pada 1966 itu ketika masih belia, 23 tahun. Dalam novel perdananya itu, dia sudah menunjukkan kekhasannya: memunculkan orang-orang tua yang menjalani hidup secara kontemplatif.

Kuntowijoyo lahir di Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 September 1943. Dia menggambarkan detail suasana perdesaan di Klaten, tempat dia dibesarkan, dalam novel itu. Latar cerita ia mulai dari Stasiun Ceper melalui penggambaran gemuruh suara kereta api dan getaran rel. “Kereta api akan datang. Setiap orang, sebentar-sebentar melihat apakah kereta telah nampak. Tapi yang tampak bukanlah asap kereta api. Di kampung sebelah utara orang membakari sampah yang tertimbun selama ini,” tulis Kuntowijoyo di bagian awal novel.

Menurut Mahfud, novel Kuntowijoyo itu juga menarik karena terbit pada 1966 di tengah situasi politik Indonesia yang diwarnai tragedi 1965. Namun, kata dia, novel itu tidak sematang karya-karya Kuntowijoyo kemudian. “Tidak sematang Pasar, Khotbah di Atas Bukit yang fenomenal, atau Dilarang Mencintai Bunga-bunga yang juga menceritakan kakek-kakek tua,” ucapnya kepada Tempo di Bantul, Senin, 24 Februari 2025.

Karya Kuntowijoyo yang kuat mengandung kritik sosial dan politik, menurut Mahfud, adalah novel Mantra Penjinak Ular, yang menyentil kekuasaan Orde Baru yang otoriter di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. “Dia menyampaikannya dengan halus,” tutur Mahfud. Mahfud menduga Kuntowijoyo menulis novel pertamanya berdasarkan ingatan dan catatan peristiwa sejarah yang ia dengar dan baca sebagai mahasiswa yang tengah mempelajari sejarah.

Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM, Faruk HT, menyambut baik terbitnya novel pertama Kuntowijoyo yang lama “hilang” itu. Novel tersebut, menurut dia, memperkaya khazanah sastra Indonesia dan tidak lepas dari kepekaan Kuntowijoyo terhadap fakta sejarah. Setelah novel itu, Kuntowijoyo banyak mengangkat tema realitas melalui novel-novel dengan unsur sosiologis dan antropologis yang kuat.

Istri Kuntowijoyo, Susilaningsih, 78 tahun, mengatakan suaminya tak pernah menceritakan novel Kereta-Api yang Berangkat Pagi Hari kepadanya. Keduanya menikah pada 1969, tiga tahun setelah novel itu terbit bersambung dalam surat kabar Djihad di Jakarta. Susilaningsih menuturkan, suaminya hampir setiap hari, pada pagi, siang, dan sore, menghabiskan waktu dengan mengetik tulisan di meja kerja.

Kuntowijoyo biasanya menyusun poin-poin dulu sebelum menulis. Novel Pasar (1972), misalnya, ditulis sebelum dia berangkat ke Amerika Serikat untuk mengambil studi master of art di bidang sejarah Amerika di University of Connecticut pada 1973-1975. Dia kemudian meraih gelar doctor of philosophy di bidang ilmu sejarah dari Columbia University, Amerika Serikat, pada 1980.