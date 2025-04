TEMPO.CO, Jakarta - New York Fashion Week adalah pekan mode bergengsi yang menjadi agenda wajib bagi sejumlah rumah mode papan atas dan dihadiri selebriti Hollywood. Sejumlah selebriti dan desainer asal Indonesia juga terlihat dalam rangkaian acara di New York Fashion Week (NYFW). Baca: Parade Gaun Tembus Pandang di New York Fashion Week



Mereka di antaranya Velove Vexia yang menjadi duta merek kecantikan Maybelline yang menghadiri acara peragaan busana Public School. Tiga beauty blogger Indonesia, Sarah Ayu, Tasya Farasya, dan Abel Cantika, diajak oleh Maybelline melihat langsung kemeriahan panggung New York Fashion Week. Mereka terlihat di baris depan peragaan busana Bibhu Mohapatra.





Velove Vexia berfoto bersama Melissa Reidhead, Global Director of Communications Maybelline. Instagram



Cinta Laura juga yang sempat berfoto dengan Selena Gomez, menghadiri acara desainer tas ternama, Coach.





Aktris Cinta Laura Kiehl berbincang bersama musisi Selena Gomez saat bertemu di butik Coach di New York, AS, 13 September 2017. Cindy Ord/Getty Images for Coach/AFP



Selain Selebriti, sederet desainer Indonesia juga berpartisipasi dalam ajang New York Fashoin Week: First Stage. Perancang busana Dian Pelangi, Vivi Zubedi, Barli Asmara, Melia Wijaya, Catherine Njoo, serta pasangan Fara Shahab dan Riza Assegaf yang membawa label Doris Dorothea merupakan enam desainer yang membawa harum nama Indonesia di NYFW.





Koleksi Barli Asmara dalam New York Fashion Week. Instagram



Busana mereka mengusung tema ‘Indonesian Diversity’, di mana keenam desainer tersebut berkolaborasi dengan mengeluarkan keunikan rancangan masing-masing. Keahlian para desainer ini mendapat sambutan hangat dalam peragaan busana di New York Fashion Week untuk musim semi dan musim panas 2018. Busana rancangan mereka terinspirasi dari arsitektur hingga tarian tradisional.





Sejumlah model memeragakan busana karya Dian Pelangi di New York Fashion Week 2017 di The Dream Downtown Hotel, New York, AS, 7 September 2017. Brian Ach/Getty Images for Indonesian Diversity/AFP



Barli Asmara misalnya, menunjukkan koleksi busana berenda putih yang terilhami dari kemurnian dan arsitektur Timur Tengah. Dian Pelangi dengan baju sopan yang memadukan motif etnik indonesia, menunjukkan pola geometris, dan brokat manik-manik di koleksinya. Melia Wijaya menggali sampai ke akarnya untuk membuat koleksi pakaian yang mengesankan terkait dengan cerita rakyat Indonesia. Baca juga: Hijab Dian Pelangi Tunjukkan Keragaman di New York Fashion Week





Sejumlah model memperagakan busana Catherine Njoo SS18 dengan tema Indonesian Diversity di New York Fashion Week di The Gallery at The Dream Downtown Hotel, New York, 7 September 2017. Roy Rochlin/Getty Images for Indonesian Diversity/AFP



Hiasan kepala berwarna emas yang menonjol di para model acara Catherine Njoo dipadukan dengan sulaman dan kain batik bermanik-manik. Palet warna dengan cetakan halus dihiasi kain perca bermerek pada desain Vivi Zubedi. Semua tas tangan dan aksesoris dibuat oleh Doris Dorthea yang dirancang oleh Fara Shahab dan Riza Assegaf.



ASTARI PINASTHIKA SAROSA