TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang yang semakin peduli dengan pembaruan perangkat lunak. Hal itu karena ingin mendapatkan fitur baru. Namun, lebih dari itu, keamanan menjadi topik yang dianggap semakin penting dari suatu sistem operasi.



Dilansir GSM Arena, berikut ini daftar perangkat yang telah dikonfirmasi secara resmi akan mendapatkan versi terbaru dari sistem operasi milik Google, Android 6.0 Marshmallow.



Samsung 2015

Samsung Galaxy S6 edge+

Samsung Galaxy Note5

Samsung Galaxy S6 edge

Samsung Galaxy S6 2014

Samsung Galaxy Note 4

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy Alpha

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A7



Sony 2015

Sony Xperia Z5 Premium

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5 Compact

Sony Xperia Z3+/Z4

Sony Xperia C5 Ultra

Sony Xperia C4

Sony Xperia M5

Sony Xperia M4 Aqua 2014

Sony Xperia Z3/Z3v

Sony Xperia Z3 Compact

Sony Xperia Z3 Tablet Compact

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z2 Tablet 2013

Sony Xperia Z Ultra GPE



LG 2015

LG G4

LG G Flex2 2014

LG G3



HTC 2015

HTC One M9 Plus

HTC One E9 Plus

HTC One M9

HTC One E9 2014

HTC One (M8)

HTC One (E8)



Motorola 2015

Motorola Moto X Pure Edition (3rd gen)

Motorola Moto X Style (3rd gen)

Motorola Moto X Play

Motorola Moto G (3rd gen) 2014

Motorola Moto X Pure edition (2nd gen)

Motorola DROID Turbo

Motorola Moto MAXX

Motorola Moto Turbo



Xiaomi 2015

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Redmi 2

Xiaomi Redmi 2 Prime

Xiaomi Mi 4i 2014

Xiaomi Mi 4

Xiaomi Mi Note

Xiaomi Mi Note Pro



Huawei 2015

Huawei Ascend P8

Huawei Ascend P8max

Huawei Honor 6 Plus

Huawei Honor 7i Huawei Honor 7

Huawei Mate S

Huawei MediaPad X2 2014

Huawei Mate 7

Huawei Honor 6

Huawei Mate 7

Huawei Honor 4X

Huawei Honor 4C

Huawei Ascend G7



Asus 2015

Zenfone 2 series

Zenfone 2 Laser

Zenfone 2 Deluxe

Zenfone Selfie

Zenfone Go



OnePlus 2015

OnePlus 2 2014

OnePlus One



ZUK 2015

ZUK Z1



ANTARA