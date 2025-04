Selamat Hari Kartini dari Para Selebriti

TEMPO.CO, Jakarta - Peringatan Hari Kartini setiap 21 April membuat para perempuan kembali mengingat semangat Kartini yang memperjuangkan kesetaraan. Begitu banyak inpirasi yang dapat kita contoh dari semangat Kartini.



Berikut ini inspirasi Kartini yang diingatkan kembali oleh para selebriti:



1. Wulan Guritno







Aktris Wulan Guritno mengajak perempuan meraih pendidikan dan berprestasi. “Selamat hari Kartini. Ayo perempuan harus berpendidikan berprestasi / berbuat. Harus berani kritis. Ayo berbuat apapun sekecil apapun, kalau tdk lantas apa arti dan guna kita diciptakan, semangat!,” ujarnya.



2. Hannah Al Rasyid







Aktris yang juga aktivis perempuan mengatakan bahwa Kartini tidak hanya identik dengan kebaya. “Kartini masa kini harus terus berjuang untuk kesetaraan gender dan hak seluruh perempuan Indonesia. Mandiri. Pintar. Pekerja keras. Jujur. And kind...Selamat Hari Kartini to all the modern Kartinis out there,” tulisnya.



3. Happy Salma







Ibu satu anak ini mengunggah foto wanita berkebaya yang memakai perhiasan rancangannya. “Kartini dalam catatannya mengatakan "kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya.’ Selamat untuk kalian wanita, cara mu berjuang dalam hidup selalu penuh dengan keindahan,” tulisnya. Menurut Happy Salma dengan kodrat keindahan seorang wanita mampu melawan dan bergerak.



4. Becky Tumewu







Presenter kondang ini menggunggah foto bersama kedua anak perempuannya Kayla dan Tarra. Kepada kedua anak perempuannya, Becky menuliskan pesan inspiratif dari Raden Ajeng Kartini untuk bermimpi setinggi langit, mewujudkan mimpi-mimpi, menikmati masa muda, menemukan pendamping hidup dan peran sebagai ibu. “Terima kasih Raden Adjeng Kartini, Terima kasih untuk pemikiranmu yang begitu maju pada jamannya, untuk perempuan Indonesia.”



NIA PRATIWI