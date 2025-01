Sepuluh Kampus Hijau Terbaik di Dunia Versi UI GreenMetric 2017

TEMPO.CO, Depok - Universitas Indonesia membuat peringkat Kampus Hijau Terbaik di dunia lewat UI GreenMetric World University Rankings 2017. Sepuluh kampus di Eropa dan Amerika Serikat menduduki 10 peringkat teratas dalam ajang itu.



University of Wageningen menjadi Kampus Hijau Terbaik di dunia berdasarkan UI GreenMetric World University Rankings 2017. Peringkat kedua dan ketiga adalah University of Nottingham dan University of California, Davis.