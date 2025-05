TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Pokemon masih harus bersabar karena server-nya masih dalam perbaikan akibat antusiasme yang tinggi setelah peluncuran game Pokemon Go beberapa hari lalu.



Dalam akun resmi Twitter-nya, tim Pokemon Go meminta penggemar bersabar. "Untuk memastikan semuanya dapat merasakan pengalaman #PokemonGo, kami terus menambah sumber daya baru untuk mengakomodasi semua orang. Terima kasih atas kesabaran Anda," tulis @PokemonGoApp, Minggu, 10 Juli 2016.



Game Pokemon resmi meluncur pada Kamis lalu, tapi peluncurannya harus dihentikan karena ketidakstabilan server.



Dikutip dari GSM Arena, pada awal peluncurannya, Pokemon Go menduduki posisi pertama "Top Free" dan "Top Grossing" di iTunes App Store. Pada saat bersamaan, game tersebut juga menempati peringkat pertama "Top Free" dan "Top New Free" di Google Play Store. Semua hanya dalam waktu 48 jam.



Tidak heran, popularitas yang luar biasa ini membuat server mengalami gangguan. Kreator game mengakui adanya pemadaman server melalui akun Twitter dan berjanji akan menggulirkan game tersebut ke sejumlah negara setelah masalah server teratasi.



Di banyak negara yang belum mendapatkan permainan Pokemon Go, banyak pemain yang mengunduh permainan tersebut bukan melalui jalur yang disarankan.



ANTARA