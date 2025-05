TEMPO.CO, Jakarta - Sentimen positif dari kenaikan tajam bursa saham Nikkei mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan. Optimisme investor atas peningkatan kepemilikan saham menyebabkan indeks bergerak naik 25,67 poin (0,49 persen) ke level 5.295,04.



Menurut analis NISP Sekuritas, Fita Fitria, imbas maraknya sentimen positif itu membuat IHSG mencapai target terdekat 5.300. Sebab, setelah dua pekan terakhir, indeks yang selalu mampu mencetak new break high memberi pertanda bahwa IHSG bakal mencapai titik resisten selanjutnya. “Secara teknikal, IHSG memang bergerak mengejar target.”



Namun Fita mengingatkan penguatan IHSG sudah cukup berisiko. Pasalnya, kenaikan indeks secara terus-menerus menyebabkan mayoritas harga sudah meningkat terlalu mahal.



Sepanjang pergerakan sesi I, laju IHSG sudah menyentuh level 5.300,72. Investor disarankan ambil untung (profit taking) pada saham LPKR, WIKA, dan LPPF. “Lantaran sudah mencapai target, silakan take profit pada harga berapa pun.”



Dengan laju sebesar 0,7 persen, saham-saham perbankan masih menjadi penopang indeks. Saham BBRI naik 1,0 persen menjadi Rp 12.400 per lembar saham, BMRI menguat 0,4 persen ke level Rp 11.250 per lembar saham, dan BBCA melonjak 1,6 persen menjadi Rp 13.875 per lembar saham.



MEGEL