Siapa Paling Kaya, Kim Kardashian atau Kendall Jenner?

Kim Kardashian adalah perempuan dari klan Kardashian yang paling terkenal dan terkaya dibanding saudara - saudara kandungnya. Kim memiliki kekayaan bersih sekitar USD 175 juta atau setara dengan Rp 2,3 triliun. Kim, bersama dengan Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, dan Kris Jenner adalah produser eksekutif Keeping Up with the Kardashians, sekaligus pengusaha yang memanfaatkan ketenarannya.