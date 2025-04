Smartphone Kamera Ganda: Hasil Cling, Ringkas, Tinggal Jepret

TEMPO.CO, Jakarta - Kamera DSLR kini berbentuk pipih, ringan, mudah digenggam, dan bisa dimasukkan ke saku baju atau celana: smartphone kamera ganda. Untuk mengambil gambar, tak perlu mengokang dengan mata terpicing. Hanya dengan melihat di layar lebarnya, gambar pun siap diambil. Cetrek, cetrek…



Hasilnya, sudah pasti gemilang. Sebabnya, adalah dua kamera yang menemplok di bagian belakang bodinya. Dua kamera itu masing-masing punya fungsi. Kamera utama untuk gambar yang lebih lebar dan kamera sekunder, dengan jenisnya masing-masing, memberikan gambar yang lebih detail. Bila gambar menyatu, hasilnya, benar-benar cling. Mirip hasil jepretan dengan menggunakan kamera SLR digital–yang sering dipakai para fotografer profesional.





Asus Zenfone Zoom S. (Asus.com)



Untuk urusan memamerkannya pun mudah, asal ada jaringan Internet, foto-foto cling hasil jepretan bisa segera nongkrong di akun media sosial. Selanjutnya, tunggu sebentar. Sekejap tanda “like” akan menyerbu. Atau bisa jadi kekaguman yang memenuhi kolom komentar.



Hasil foto dari kamera dengan dua kamera menjadi senjata baru bagi siapa pun yang doyan jeprat-jepret. Berbeda dengan kamera dengan satu kamera, sebesar apa pun kapasitas kerapatan gambarnya, kamera jenis ini–tetap lebih hebat.



Semisal saja, jepretan kamera ini bisa membuat wajah cantik sang pacar tampak sempurna dengan latar belakang blur, atau dalam istilah fotografi disebut bokeh. Dan, semua itu bisa dihasilkan oleh sebuah ponsel.



Ponsel dengan dua kamera adalah varian baru dari perkembangan terkini di industri ini. Pabrikan telepon pintar yang berlomba-lomba masuk untuk ikut meramaikan pasar ini. Tak terkecuali di Indonesia.





LG Optimus G Pro yang punya dual kamera. (TEMPO/Imam Sukamto)



Tren ini sudah dimulai sejak tahun lalu, ketika dua produsen ponsel, yakni LG dan Huawei, menelurkan varian barunya: dua kamera di belakang bodinya. Sambutan luar biasa diterima produsen asal Cina dan Korea itu. "Suatu saat kita akan melihat ponsel macam ini menjadi hal yang lumrah," tulis TheVerge mengomentari kedua produk yang masing-masing diberi label Huawei P-9 dan LG G-5.



Benar saja. Kemudian berturut-turut produsen ponsel asal Cina juga datang dengan kemasan yang sama: dua kamera atau dual camera. Oppo dengan F3 dan Vivo dengan V5, datang dengan kamera ganda. Bedanya, letak kamera itu berada di depan bodi ponsel. Dua produsen asal Cina ini memang menyasar kaum belia yang doyan mengambil gambar selfie.



Sebelumnya, juga ada Redmi Pro dari Xiaomi. Ponsel yang juga berasal dari Cina menempatkan dua kameranya di bagian belakang. Ponsel lainnya adalah Galaxy 8, dan LG G6. Pasar yang marak itu tak menyetop produsen lainnya untuk ikut meramaikannya. Asus adalah yang terakhir datang di negeri ini.





Galaxy S8 dan SB+. (REUTERS)



Selasa pekan lalu, dalam acara Zenfinity 2017, di Jakarta, produsen asal Taiwan ini resmi membawa ASUS ZenFone Zoom S, telepon pintar yang dilengkapi dengan fitur kamera ganda. Tagline yang mereka usung pun bukan lagi sekadar ponsel, melainkan "built for photography".



Ya, memang untuk foto-foto. Kamera ZenFone Zoom S ini dilengkapi sebuah kamera utama dengan bukaan hingga f/1.7 serta 25 milimeter wide-angle dipadankan dengan sensor Sony IMX362 resolusi 12 MP dan ukuran sensor besar yakni 1.4 m pixel (ukuran sensor 1/2.55"). Lensa satunya lagi adalah sebuah kamera zoom 59 mm 12 MP dengan dukungan 2,3x optical zoom serta total 12x zoom.



"Kombinasi kedua main camera ZenFone Zoom S memastikan fokus yang tajam dari jarak mana pun gambar itu diambil," kata Muhammad Firman, public relation and e-marketing Asus Indonesia.



Namun kehebatan itu, berupa kamera canggih tentu tak ada artinya bila baterainya lemah. Itu sebabnya, ponsel ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar, yakni 5.000 mAh dan dikombinasikan dengan prosesor yang paling hemat energi saat ini, yakni Qualcomm Snapdragon 625.



Akibatnya, ponsel ini mampu bertahan hingga 6,4 jam nonstop saat digunakan untuk merekam video 4K Ultra HD, atau waktu standby yang mencapai 42 hari. "Pengguna juga tidak perlu khawatir, baterai yang tersedia pada ZenFone Zoom S cukup memadai untuk diajak hunting foto seharian," katanya.





Vivo V5. (TEMPO/Nurdiansyah)



Asus tentu bukan yang terakhir akan meramaikan pasar ponsel ini. Beberapa ponsel lainnya dikabarkan akan masuk ke Indonesia. Semisal Vivo yang kabarnya akan meluncurkan Xplay6 atau Oppo dengan produknya, R-11.



Nah, para penggemar jeprat-jepret memang benar-benar dimanja. Pilihan pun kian terentang panjang. Sekarang, tinggal pilih mau kamera DSLR yang tentunya ribet atau smartphone kamera ganda?



IRFAN BUDIMAN