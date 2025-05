Solidaritas untuk Yaman dan Palestina Warnai KAA ke-60

TEMPO.CO, Bandung - Menjelang Konferensi Asia Afrika Ke-60 pada Jumat, 24 April 2015, diwarnai dengan aksi damai yang menolak imperialisme yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Puluhan orang mengatasnamakan solidaritas masyarakat anti-imperialisme melakukan aksi di depan depan Hotel Ibis, Jalan Braga, Bandung, pada Rabu, 22 April 2015.



Mereka menolak bentuk imprialisme yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Selain itu pendemo menolak agresi militer Saudi Arabia terhadap negara Yaman.



"Bagaimana bisa mengatasmamakan demokrasi, Saudi Arabia melakukan agresi terhadap rakyat Yaman," ujar koordinator aksi Hadi Joban kepada Tempo disela-sela aksi itu.



Mereka membentangkan banner bertuliskan 'Asia-Africa People to People Initiative, We are all Palestine, We are all Yemenis fight takfiri-Zionist Terrorism the tool of imperialism.' Dalam orasinya, mereka meminta kesepakatan yang dihasilkan dalam KAA bisa berpihak kepada negara-negara dengan kondisi terjajah seperti Palestina dan Yaman.



"Hasil dari KAA ini, memberikan suatu momentum tentang bagaimana bangsa-bangsa yang melakukan konferensi nanti utuk segera memberikan solusi bagi kemerdekaan rakyat Palestina," ujar Joban.



Hal itu, ucap Joban, sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan penindasan harus dihapuskan.

"Intinya kami menolak segala bentuk penjajahan, kami tidak menginginkan perang karena perang dilakukan orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Kita menghentikan perang dan bentuk penjajahan," ujar dia.



AMINUDIN