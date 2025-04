Song Hye Kyo, di antara Lelaki Pesaing Song Joong Ki

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan pesohor Korea Selatan, Song Hye-kyo dan Song Joong-ki, mengejutkan publik melalui pengumuman pernikahan mereka pada Oktober. (baca : Pakai 6 Jenis Busana Berikut agar Tubuhmu Tampak Tinggi)



Hal ini seakan mengabulkan keinginan sejumlah orang yang membayangkan bahwa keduanya akan mengubah romantisme fiksi dalam drama Descendants of Sun menjadi kenyataan.



Tentunya, berakhir sudah desas-desus para pria yang pernah dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Hye-kyo. Sejumlah nama, sebut saja aktor Lee Byung-hun pernah masuk dalam daftar yang digadang menjadi kekasih Hye-kyo. Keduanya pernah terlibat dalam drama All In pada t2003 lalu.



Setelah itu giliran Hyun Bin, walau memang keduanya pernah menjalin kasih. Hye-kyo dan sang aktor bahkan pernah memerankan pasangan romantis dalam drama The World That They Live In pada 2008 di KBS. (baca : Kriteria Ibu Sempurna buat Suami dan Anak-anak)



Namun sayang, mereka harus putus setelah Hyun memulai wajib militernya.



Berbagai rumor juga pernah mengabarkan bahwa sang aktris menjalin hubungan dengan Lee Chang-hoon, yang pernah terlibat dalam sitkom SoonPoong Clinic pada 1998-2000.



Selain itu, muncul nama Song Seung-heon yang pernah bermain dalam drama Autumn in My Heart pada 2000.



Kemudian, Jung Ji- Hoon atau dikenal dengan nama Rain. Hye-kyo dan Rain sama-sama bermain dalam drama Full House pada 2004 lalu.



Hye-kyo juga diberitakan jatuh cinta pada Gang Dong-won. Mereka memainkan peran pasangan yang sudah menikah di film My Brilliant Life pada 2014. (baca :Kecantikan ala Wanita Korea, Rahasianya Ada di 3 Detik)



Pada akhirnya, pada Joong-ki lah hati Hye-kyo berlabuh. Selamat, semoga berbahagia. Demikian seperti dilansir Korea Times.



ANTARA