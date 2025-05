TEMPO.CO, IPSWICH - Menciptakan ledakan di Old Trafford, setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 0-1, semakin membakar naluri membunuh pada Southampton. Mereka kembali beraksi dengan menghajar pemilik kursi ketiga klasemen Championship, Ipswich Town, dengan skor 0-1 dinihari tadi.



Kemenangan itu membuat The Saints berhasil merampas tiket ke babak empat Piala FA untuk selanjutnya berhadapan dengan Crystal Palace pada 24 Januari. "Mulanya Southampton seperti kembang api basah. Tetapi, setelah menciptakan gol, mereka membunuh permainan," ujar Mick McCarthy, pelatih Ipswich.



Daya kejut anak asuh pelatih Ronald Koeman itu memang sempat kendor pada awal permainan. Apalagi The Saints sedang dilanda badai cedera setelah Morgan Schneiderlin dinyatakan absen bermain selama empat minggu karena masalah paha atas. Kemudian ditambah nyeri paha belakang yang membuat gelandang berpengaruh Victor Wanyama harus ke luar lapangan saat babak pertama baru digelar.



Dengan demikian, pertahanan hanya bertumpu pada Toby Alderweireld yang juga baru lepas dari cedera selama empat minggu. Karena kendornya pemain belakang, Stephen Hunt memanfaatkan peluang itu dengan merobek gawang Southampton. Namun sayang, gelandang Ipswich itu harus kecele merayakan golnya lantaran offside. Tak lama berselang, Shane Long berhasil mengoyak gawang The Tractor Boys, julukan Ipswich, pada menit 19 dengan cukup mulus.



Skor tipis tersebut rupanya sudah membuat Koeman puas. Ia memerintahkan pasukannya memperkuat pertahanan hingga laga berakhir. Serangan demi serangan yang dilancarkan pasukan McCarthy berakhir mentah.



Bekas pemain Barnsley, Manchester City, serta Lyon mau tak mau harus mengakui kehebatan Southampton. "Mereka adalah tim yang sangat bagus. Tidak ada rasa malu kalah dari Southampton," ucapnya.



Adapun Koeman memilih merendah dengan menyebutkan bahwa gol itu tercipta atas keberuntungan timnya. Pelatih asal Belanda itu menyatakan kebanggaannya terhadap anak asuhnya. Ia juga memuji serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Ipswich. "Ini adalah laga yang serius, dan aku bangga dengan tim," katanya.



DAILY MAIL | BBC | TRI SUHARMAN



