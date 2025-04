SPC S12, Ponsel Edisi Spesial NOAH

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen ponsel pintar lokal SPC, yang bernaung di bawah PT Supertone Indonesia, bekerja sama dengan label musik Musica Studio, pada akhir tahun lalu meluncurkan ponsel pintar dengan menggandeng band musik NOAH. Hadir dengan tiga varian warna, gold, silver, dan grey, ponsel ini utamanya ditujukan bagi penggemar band yang digawangi Ariel, Uki, David, dan Loekman tersebut.



Di dalam ponsel bernama SPC S12 NOAH ini telah berisi konten ekslusif dari NOAH, yaitu enam album NOAH, termasuk dua album baru Taman Langit dan Bintang di Surga versi terbaru. Selain itu juga terdapat satu unit headset signature NOAH dalam kotak paket penjualan.



Dalam tiga pekan terakhir, Tempo sempat mencoba ponsel yang dibanderol seharga Rp 999 ribu ini. Hanya, unit yang dicoba ini belum mengusung jaringan 4G LTE. “Ponsel NOAH ini masih menggunakan konektivitas 3G, namun ke depannya SPC mobile berniat meluncurkan produk 4G,” kata Raymond Tedjokusumo, CEO SPC Mobile, dalam acara peluncuran Oktober silam.



Janji SPC tersebut akhirnya diwujudkan pada Februari lalu. Ponsel NOAH versi 4G hadir untuk melengkapi jajaran ponsel 4G SPC lainnya, yakni L50 Volt dan L52 Steel. Berikut ini kesan yang didapat Tempo setelah mencoba ponsel dengan layar seluas 5 inci ini.



DESAIN



Kesan simpel terasa begitu memegang ponsel ini. Meski bodinya tak terlalu tipis, dengan ketebalan sekitar 9,65 milimeter, namun masih nyaman untuk digenggam. Bingkai terbuat dari bahan semi metal mengelilingi ponsel ini yang membuatnya terlihat elegan dan eksklusif, terutama untuk versi dengan varian warna gold.



Tombol fungsi yang ditempatkan pada ponsel ini cukup standar. Tombol power dan volume berada di sisi kanan. Adapun sisi kiri bersih dari berbagai tombol. Slot pengisi daya dan jack earphone 3,5 milimeter berada di bagian atas ponsel. Untuk kartu SIM dan kartu micro-SD berada di atas baterai di balik cover belakang.



LAYAR



SPC S12 NOAH memiliki layar seluas 5 inci. Menurut Tempo, luas layar ini paling pas di tangan dibandingkan dengan luas layar lainnya. Hanya, layar ponsel ini masih menggunakan teknologi FWVGA yang membuat sudut pandang terbatas. Melihat harga yang ditawarkan memang sulit bagi SPC untuk mengusung layar dengan teknologi in-plane switching (IPS).



Meski begitu, tampilan layar dengan resolusi 480x854 piksel dan kerapatan 254 piksel per inci ini tergolong masih nyaman untuk dipandang. Walau tak setajam layar IPS, layar SPC NOAH masih cukup bagus untuk menonton klip video NOAH maupun untuk bermain game, seperti Fast Racing.



PERFORMA



Berjalan dengan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow, membuka berbagai aplikasi di ponsel ini terasa lancar. Tak ada jeda atau hambatan saat memainkan game maupun berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Sayangnya, untuk antarmukanya tak ada sentuhan khas SPC, tampilannya standar saja. Hanya ada penambahan enam wallpapaer NOAH, sebagai salah satu konten eksklusif yang disertakan.



Di bagian dalam, ponsel ini dilengkapi dengan prosesor SpreadTrum Cortex A7 Quad-Core 1,3 GHz, RAM 1 gigabita, internal memori 8 gigabita, dan slot micro-SD hingga 32 gigabita. Kapasitas baterai mencapai 2.500 mAh. Menurut SPC, nantinya ponsel ini juga akan tersedia update lewat over-the-air programming (OTA) untuk sistem operasi Android Nougat 7.0.



KAMERA



Tak ada yang istimewa dari kamera ponsel ini, baik untuk kamera utama maupun kamera depan. Foto yang dihasilkan tergolong biasa. Untuk kamera belakang, SPC menyematkan resolusi sebesar 8 megapiksel (3376x2128 piksel). Selain foto, kamera utama ini juga bisa merekam video dengan resolusi 0,9 megapiksel (1280x720 piksel). Zoom maksimal yang bisa didapat mencapai 3 kali pembesaran.



Untuk kamera depan resolusinya mencapai 5 megapiksel (2592x1944 piksel) dengan resolusi video 0,9 megapiksel (1280x720 piksel). Berbeda dengan kamera belakang yang sudah didukung lampu flash, kamera depan tak dilengkapinya. Kektika ingin melakukan swafoto, sebaiknya jangan dilakukan di ruang dengan minim cahaya.



FITUR LAIN



Hadir sebagai ponsel edisi spesial, SPC S12 NOAH dilengkapi dengan konten eksklusif, salah satunya adalah enam wallpaper NOAH, yang akan membuat pengguna merasa lebih dekat dengan band NOAH. Selain itu juga terdapat enam album NOAH, termasuk dua album terbaru Bintang di Surga, Taman Langit, Hari yang Cerah, dan Second Chance.



Selain album digital eksklusif yang tersedia secara gratis dan resmi, SPC juga meneyrtakan tiga klip video NOAH, Cinta Bukan Dusta, Separuh Aku, dan Hidup Untukmu Mati Tanpamu.



SPESIFIKASI



Sistem operasi: Android 6.0 Marshmallow

Prosesor: SpreadTrum Cortex A7 Quad-Core 1,3 GHz

RAM: 1 GB

Memori internal: 8 GB

Layar: 5 inci FWVGA (480x854 piksel, kerapatan 254 piksel per inci)

Kamera belakang: 8 MP (3376x2128 piksel)

Kamera depan: 5 MP (2592x1944 piksel)

Dimensi: 146,4 x 73 x 9,65 mm

Harga: Rp 999 ribu



FIRMAN