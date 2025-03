Perbesar

Jet tempur Jet F-18 Super Hornet Amerika Serikat bersiap lepas landas untuk melakukan serangan ke militan Houthi Yaman di lokasi yang tidak diketahui, 18 Maret 2025. Serangan udara dengan mengirim jet tempur berasal dari kapal induk USS Harry S Truman, yang ditempatkan di Laut Merah. Dengan mengerahkan jet F/A-18E/F Super Hornet, AS melakukan serangan presisi terhadap beberapa lokasi basis yang diidentifikasi sebagai penting bagi operasi Houthi. US Centcomp via X/Handout via Reuters