Stopkontak Pintar Memonitor Pemakaian Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - Era digital membuat berbagai peranti menjadi pintar, dari ponsel, tablet, jam, gelang, sampai stopkontak. Dengan stopkontak pintar, pengguna dapat mengawasi aktivitas dan menghemat pemakaian listrik.



Stopkontak pintar yang ditawarkan oleh iHome iSP5 SmartPlug menggunakan sistem operasi berbasis iOS. "Aplikasi dari colokan ini membuat pengguna membagi ruangan di rumahnya berdasarkan zona," begitu tertulis di situs CNET, Rabu lalu.



Selain harganya yang dianggap relatif murah, yaitu sekitar US$ 40 atau Rp 550 ribu, daya tarik lainnya adalah sistem iOS membuat pengguna bisa menggunakan Siri untuk mengontrol aplikasi pintar di rumah.



Stopkontak ini sebenarnya juga memiliki aplikasi berbasis Android. Namun desain dan penggunaannya relatif sulit sehingga CNET tidak merekomendasikan para pengguna Android menggunakan colokan tersebut. "Apple membuat sistem HomeKit khusus yang kompatibel dengan peranti ini."



Secara umum, iHome iSP5 SmartPlug ini telah mengalami pembaruan. Namun fitur yang ditampilkan kurang istimewa.



Stopkontak ini, misalnya, bisa dikoneksikan dengan jaringan Wi-Fi di rumah sehingga pengguna bisa mengakses dan mengatur penggunaannya dari mana saja. Namun ide ini dirasakan terlalu generik karena semua peranti yang terkoneksi secara online bekerja dengan mekanisme serupa.



Kompetitor seperti Belkin WeMo Insight Switch, misalnya, tidak hanya memonitor penggunaan energi listrik di rumah. Tapi aplikasi ini juga bisa diprogram untuk mengerjakan perintah tertentu secara otomatis lewat platform IFTTT, yaitu If This Then That.



Tak hanya bisa memonitor aktivitas penggunaan listrik di rumah, aplikasi stopkontak Belkin juga bisa mencatat total penggunaan energi listrik. Fitur ini bermanfaat bagi pemilik rumah yang ingin mengontrol penggunaan listrik di rumah atau bagi penghuni tempat kos yang berniat membagi biaya tagihan listrik bulanan.



Salah satu perbaikan pada produk terbaru Belkin adalah ukuran colokan yang mengecil dan terlihat modis. Ini memberikan kesan modern pada rumah. Harganya lebih mahal, yaitu sekitar Rp 850 ribu.



Lampu indikator justru diperbesar untuk mempermudah pengguna melihat dari jauh apakah colokan itu sedang mengkonsumsi listrik atau tidak. Warnanya juga berubah dari biru ke hijau.



Lalu ada slot USB, yang saat ini hanya berfungsi mengaktifkan colokan. Pada masa mendatang, Belkin berencana membuat sensor tambahan untuk memberikan fungsi tambahan pada colokan ini.



BUDI RIZA