Sup Bawang Putih, Penyelamat Nyawa

TEMPO.CO, Jakarta - Sup bawang putih ini berasal dari resep tradisional Provençal, Prancis yang cukup sederhana. Setiap keluarga mempunyai resep warisan tersendiri. Ada yang menggunakan pasta, atau kentang. Jika tak ada kacang polong, bisa menggunakan peterseli cincang.



Sup ini dikenal seperti pepatah dalam bahasa Provençal: "L'aigo boulido sauvo la vido." Sup bawang putih menyelamatkan nyawa.



Berikut bahan dan cara pembuatan sup yang diadopsi dari laman New York Times:



Bahan:

4 siung bawang putih, cincang, ditambah 1 siung bawang putih, potong dua

Garam secukupnya

1 helai daun salam

¼ sendok teh thyme kering, atau beberapa tangkai thyme segar

100 gram pasta seperti macaroni, orecchiette atau fusilli

200 gram kacang polong beku

4 iris roti Prancis, potong setengah, atau iris menjadi 8 baguette, sedikit panggang

2 telur besar, kocok

1 sendok makan minyak zaitun

Merica secukupnya

2 sendok makan peterseli cincang segar

3 sendok makan keju Parmesan atau Gruyère parut

1,3 liter air



Cara membuat:

1. Didihkan air dalam panci.

2. Tambahkan bawang putih cincang, garam, daun salam dan thyme. Tutup dan didihkan 15 menit.

3. Angkat daun salam, dan tangkai thyme segar. Sisihkan.

4. Masukkan pasta ke dalam panci, aduk, tutup dan didihkan sekitar 5 - 10 menit, tergantung pada jenis pasta. Aduk hingga pasta tidak menempel di bagian bawah panci.

5. Tambahkan kacang polong dan didihkan 5 menit.

6. Letakkan irisan roti panggang, bawang putih yang dibelah 2 dalam mangkuk saji.

7. Kocok telur dan minyak zaitun.

8. Masukkan 2 sendok sup panas ke dalam telur dan aduk rata.

9. Matikan api dan aduk perlahan dalam campuran telur.

10. Tambahkan merica dan peterseli.

11. Masukkan sup ke dalam mangkuk roti, taburi keju di atasnya.

12. Sajikan.



DINA ANDRIANI