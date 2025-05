Survei: Warga Jakarta Masih Ingin Jokowi Jadi Gubernur

TEMPO.CO, Jakarta – Pada survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), nama Joko Widodo masih muncul dalam daftar calon gubernur periode 2017-2022 pilihan masyarakat DKI Jakarta. Dari 631 responden atau sekitar 79 persen dari total 800 responden, sekitar 0,9 persen masyarakat Jakarta masih ingin Jokowi duduk di kursi gubernur.



Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan dalam presentasi surveinya di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2015, menyatakan tidak ada nama yang diajukan pada masyarakat dalam survei tersebut, semua tokoh yang ada murni muncul sebagai jawaban spontan dari masyarakat.



"Pilkada masih Februari 2017 nanti dan nama para calon belum stabil, kecenderungan pilihan lebih tepat diukur lewat jawaban top of mind alias spontan. Nama Jokowi muncul begitu saja dan itu wajar mengingat apresiasi kerjanya selama menjabat Gubernur DKI," ujar Djayadi. Adapun Jokowi kini menjabat presiden.



Hasil survei menunjukkan keunggulan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat ini masih menjabat gubernur. Dengan angka 23,5 persen, Ahok jauh meninggalkan nama lain yang menjadi saingan terdekatnya seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, eks Gubernur Fauzi Bowo, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Jokowi di urutan keenam.



Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusumah Sundari, mengatakan survei SMRC masih berdasarkan popularitas dan intesitas kemunculan tokoh terkait di masyarakat. "Penilaian ini masih bersifat popularitas versus elektabilitas, nama siapa pun yang muncul masih berdasarkan isu yang beredar di masyarakat." katanya.



Survei tersebut dilakukan pada akhir Agustus lalu dan perkembangan polarisasi atau daya tarik tiap figur masih berubah terus. "Belakangan ini ada lagi nama baru yang disebut-sebut akan menjadi saingan Ahok di pilkada 2017 tapi belum tercantum di sini, semisal Adhyaksa Dault, Boy Sadikin, dan Sandiaga Uno."



YOHANES PASKALIS



