Tahan Dolar, Indonesia dan Cina Kuras Devisa

TEMPO.CO, Jakarta - Penguatan dolar Amerika pada kuartal terakhir 2014 telah menguras cadangan devisa negara-negara di Asia hingga Eropa. Masing-masing bank sentral dipaksa untuk menggelontorkan devisa dan mengintervensi pasar demi menahan laju dolar yang cukup fantastis. (Baca: Rupiah Menguat, Seberapa Kuat Intervensi BI?)



Data yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, cadangan devisa global pada kuartal II 2014 sudah mencapai US$ 12 triliun, atau mencetak rekor sepanjang satu dekade terakhir. Angka ini merambat 1,1 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.



Celakanya, cadangan devisa yang sudah terkumpul mulai dikuras pada kuartal III dan pengujung tahun lantaran dolar yang semakin kuat. Menurut IMF, kini posisi cadangan devisa hampir sama dengan 2008-2009, saat dunia dilanda krisis moneter.



Berapa banyak cadangan devisa yang tergerus? Berikut ini, data belanja devisa dari bank sentral di beberapa negara.



1. Indonesia

Setelah rupiah berada di titik nadir pada pekan kedua Desember 2014, Bank Indonesia melakukan intervensi. Melalui pembelian obligasi dan aset berbasis dolar, Bank Indonesia dikabarkan telah menggelontorkan devisa hingga Rp 1,7 triliun. Data IMF menyebutkan, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras US$ 87 miliar, dari US$ 111,97 pada awal November menjadi US$ 111,1 miliar.



2. Rusia

Mata uang rubel dikabarkan merosot hingga 50 persen terhadap dolar sejak pekan pertama Desember 2014. Untuk menahan depresiasi rubel, bank sentral Rusia mengeluarkan dana US$ 80 miliar dolar. Kini, cadangan devisa Rusia merosot dari US$ 509,6 miliar menjadi US$ 416,2 miliar.



3. Cina

Cina mungkin paling banyak membelanjakan cadangan devisanya demi menahan laju dolar. Setelah kurs renminbi yuan terpukul, bank sentral Cina menggelontorkan dana US$ 105,21 miliar. Kini, pundi-pundi devisa Cina "hanya tersisa" US$ 3,8 triliun.



4. Turki

Mata uang lira Turki turun 9 persen sepanjang 2014. Akibatnya, cadangan devisa Turki tergerus dari US$ 133 miliar menjadi US$ 131,9 miliar.



5. Brasil

Di Brasil, kurs real turun 13 persen sepanjang tahun. Melalui skema currency swap, bank sentral Brasil membelanjakan devisa sebesar US$ 6,5 miliar. Cadangan devisa Brasil turun dari US$ 315,8 miliar pada Juni menjadi US$ 316,3 miliar di akhir tahun.



6. India

Hanya dalam sepekan, cadangan dolar India turun dari US$ 316,3 miliar menjadi US$ 314,6 miliar. Hal ini terjadi setelah rupee tergerus oleh dolar.



