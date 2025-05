Tak Miliki Visa, Lima Pemain AS Roma Batal Tampil di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Lima pemain klub sepak bola Liga Italia Serie-A, A.S. Roma, batal tampil di Jakarta lantaran tidak mendapatkan visa. Informasi ini disampaikan CEO Nine Sport--promotor kedatangan A.S. Roma ke Indonesia--Arif Putra Wicaksono.



"Mereka terpaksa kembali ke Italia," kata Arif kepada wartawan Jumat malam, 24 Juli 2015. Arif mengatakan, kejadian ini berada di luar perkiraannya. Menurut dia, Nine Sport telah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk kedatangan seluruh punggawa A.S. Roma.



Pemain-pemain A.S. Roma datang ke Jakarta untuk menjalani rangkaian kegiatan bertajuk AS Roma Day 2015 yang akan berlangsung Sabtu, 25 Juli 2015. Selain melaksanakan klinik pelatihan dan pertemuan dengan fan, pemain-pemain A.S. Roma akan menjalani sebuah pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka akan dibagi menjadi dua tim, yaitu White Team dan Red Team. Kedua tim akan menjalani laga yang berlangsung selama 2 x 45 menit.



CEO klub sepak bola A.S. Roma, Italo Zanzi, mengatakan lima pemain A.S. Roma yang batal tampil adalah Gervinho dan Seydou Doumbia (Pantai Gading), Antonio Sanabria (Paraguay), Victor Ibarbo (Kolombia), dan Adem Ljajic (Serbia). Dia menjelaskan, mereka masalah keimigrasian saat tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Jumat, 24 Juli 2015.



Menurut Zanzi, tak bisa tampilnya lima pemain A.S. Roma merupakan sebuah hal yang buruk. Tapi, dia berjanji pemain-pemain lain akan berupaya untuk menghibur para penonton dan Romanisti, sebutan untuk penggemar A.S. Roma. "Kami akan berupaya untuk memberikan pengalaman yang menarik," kata dia.



Zanzi mengatakan, dia kagum terhadap kegigihan Romanisti yang rela menunggu seluruh pemain dan pengurus klub sejak mereka tiba di bandara hingga menuju hotel. Dengan antusiasme Romanisti yang tinggi, menurut dia, wajar jika Indonesia menjadi salah satu basis penggemar A.S. Roma terbesar di dunia. "Sambutan mereka, Romanisti, sungguh luar biasa," ujarnya.



Sementara itu, pemain A.S. Roma berdarah Indonesia, Radja Nainggolan, mengatakan senang bisa berada di Indonesia untuk kedua kalinya. "Ini merupakan hal yang spesial bagi saya dan saya senang bisa bertemu lagi dengan warga Indonesia," kata dia.



GANGSAR PARIKESIT