Taksi Ini Pasang Tarif Rp 20 Ribu untuk Semua Tujuan, tapi..

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, PT Blue Bird Tbk, menggelar promosi di beberapa kota di Indonesia selama tiga hari. Promosi itu berupa pengenaan tarif Rp 20 ribu kepada pelanggan untuk semua tujuan.

"Pelanggan yang ingin mendapatkan promo perjalanan Rp 20 ribu harus melakukan pemesanan taksi melalui aplikasi My Blue Bird, pelanggan akan mendapatkan potongan harga hingga Rp 80.000, untuk biaya maksimum sekali perjalanan sebesar Rp 100 ribu," kata Marketing Director Blue Bird, Febby Intan di Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016. "Promo ini diberikan untuk pelanggan yang melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit berlogo Mastercard".



Febby mengatakan bahwa promosi ini diberikan Blue Bird saat perhelatan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 12 hingga 14 Desember 2016. Mastercard sengaja diajak bekerja sama karena sudah memiliki jaringan pembayaran yang luas. "Sehingga pelanggan Blue Bird di kota-kota lain dapat menikmati keuntungan selama Harbolnas nanti," ujarnya.



Febby juga menjelaskan bahwa promosi yang diberikan nantinya berbeda di masing-masing daerah. "Jabodetabek Rp 20 ribu, Bandung Rp 35 ribu, Surabaya Rp 15 ribu, Semarang Rp 25 ribu, dan Bali 30 ribu, dan Medan 25 ribu," ucapnya. Pelanggan cukup melakukan pembayaran biaya perjalanan menggunakan kartu kredit berlogo Mastercard yang sudah didaftarkan dan memasukkan kode promo 'HARBOLNAS' pada aplikasi My Blue Bird.



Vice President, Mastercard Indonesia, Poully Gunharie sendiri mengapresiasi keiikutsertaan Blue Bird dalam Harbolnas tahun ini. "Ini adalah partisipasi pertama perusahaan transportasi sektor taksi di harbolnas". Dirinya juga berharap akan banyak lagi masyarakat yang menggunakan pembayaran dengan sistem cashless (non tunai).



Hari Belanja Online Nasional sendiri merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan bersama-sama oleh sejumlah e-commerce atau situs belanja online di Indonesia sejak tahun 2012. Kegiatan ini dimulai oleh 5 situs belanja online di Indonesia, yaitu Lazada Indonesia, Blanja, PinkEmma, Berrybenka, dan Bukalapak, dan pada tahun ini sudah memasuki gelaran kelima kalinya.



FAJAR PEBRIANTO