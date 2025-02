Perbesar

Mobil listrik Denza D9 dipamerkan dalam International Motor Show (IIMS 2025) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 18 Februari 2025. MPV premium Denza D9 asal China dibanderol Rp 950 juta 'On The Road' Jakarta. Denza memiliki sistem teknologi canggih, seperti platform e3 yang powerful, mengintegrasikan Three Electric Motors, Rear Wheel Steering, CTB (Cell to Body), dan VMC (Vehicle Motion Control) untuk performa yang lebih stabil dan responsif dalam berbagai kondisi berkendara. Tempo/M Taufan Rengganis