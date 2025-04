Teknik Push Up untuk Dada Bidang Seperti Superman

TEMPO.CO, Jakarta - Apa yang lebih menggairahkan dibanding dada bidang seperti Superman? Dengan teknik push up berikut ini, Anda dapat memiliki dada bidang layaknya jagoan super, Superman. Joe Holder, seorang pelatih asal New York, Amerika Serikat memberikan tips mudah melakukan push up agar hasilnya lebih maksimal.



Variasi push up yang dapat Anda temukan di berbagai media sosial memang tidak mudah dilakukan. Namun, teknik push up yang dianjurkan oleh Holder berikut ini dapat diikuti oleh mereka yang baru saja terjun untuk melakukan olahraga rutin setiap hari.



“Aku mulai melakukan push up ini sebelum syuting bersama Nike. Banyak orang bertanya padaku, ‘Bagaimana cara melakukannya agar hasilnya seperti itu?’ Dan aku disini untuk mengungkapkannya pada kalian,” ujar Holder.



Pendiri Ocho System sekaligus pelatih lari dari New York S10 Training tersebut merekomendasikan pada Anda untuk menguasai teknik-teknik dasar push up. Mulai dari push up menggunakan dua tangan dengan bertumpu pada dada (hand-release pushup), push up dengan satu tangan hingga plyometric push up atau push up sambil menepukkan kedua telapak tangan.



“Alih-alih melakukan push up ratusan kali dengan cara yang kurang tepat, tips agar hasilnya lebih maksimal dengan melakukan semua teknik dasar push up secara tepat, layaknya domino effect. Yang terpenting adalah kualitas bukan kuantitas. Jika teknik dasar yang dilakukan sudah berkualitas maka progress nya semakin efisien,” jelas Holder.



Selain teknik, kekuatan merupakan kunci utama agar hasilnya lebih maksimal. “Untuk mendapatkan dada bidang layaknya Clark Kent dalam film Man of Steel, Anda juga harus pintar mengatur asupan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, pola makan pun memengaruhi hasil akhir. Sayangi tubuh Anda barulah Anda dapat melakukan berbagai teknik push up dengan lebih efisien,” kata Holder.



MEN’S HEALTH | ESKANISA RAMADIANI