TEMPO.CO , Jakarta:Telkom University memberikan penghargaan kepada empat perusahaan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi terbaik. Keempat perusahaan tersebut yakni Commonwealth Bank, FIF Group, Citilink, dan Samakta Mitra. Mereka meraih sertifikat sebagai 1st Winner Indonesia Best eMark Award, Kamis, 10 September 2015.



Ketua panitia acara Teguh Widodo mengatakan, penghargaan itu diawali dengan proses survei enam bulan lalu ke berbagai perusahaan, termasuk konsumen. Hingga batas akhir, panitia menerima 100 lebih data profil perusahaan, khususnya di bidang penerapan teknologi informasi dan komunikasi.



"Mereka memaparkan sejauh mana teknologi yang dipakai itu benar dan punya dampak ke perusahaan," ujarnya di sela acara kepada Tempo, Kamis, 10 September 2015.



Ukurannya antara lain efektivitas pelayanan dan kemudahan layanan bagi konsumen. Selain itu juga jika terjadi keluhan konsumen, tindakan sigap perusahaan ikut diperhitungkan dalam penilaian.



Keunggulan sebuah bank swasta yang jadi pemenang, kata Teguh, yakni memiliki divisi khusus teknologi informasi. "Sehingga layanan ke pelanggannya sederhana dan cepat," ujarnya. Sebuah lembaga keuangan non-bank yang ikut jadi pemenang, punya kelebihan soal informasi mudah untuk dana nasabah.



Tak hanya memberi sertifikat juara, Telkom University juga menyediakan beasiswa kuliah S-1 dan S-2 bagi karyawan di empat perusahaan tersebut. Selain itu, Telkom University memberikan Top 10 Indonesia Best eMark Award 2015 kepada enam perusahaan, yakni Bank OCBC NISP, BNI, Adira Insurance, Pandu Logistics, NCS, dan Huawei. Para pemenang berhak mendapat beasiswa kuliah S-2 bagi para pegawainya di Telkom University.



Adapun peraih Top 20 Indonesia Best eMark Award 2015 diberikan Telkom University kepada 10 perusahaan. Mereka adalah Garuda Indonesia, Bank Mandiri, Pertamina, JNE, Blue Bird, Matahari Putra Prima, Sumber Alfaria Trijaya, Bank Syariah Mandiri, PT Kereta Api Indonesia, serta Adira Finance.



ANWAR SISWADI