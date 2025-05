Telur Mentah dan Lajang, Syarat Panjang Umur

TEMPO.CO , Verbania: Emma Morano mengaku makan telur mentah dan hidup melajang membuatnya panjang umur. Perempuan Italia yang tiga bulan lagi akan berusia 115 tahun ini menjadi orang tertua di Eropa dan orang kelima tertua di dunia, menurut Gerontology Research Group.



Nenek Emma Morano mengaku rahasia hidup panjangnya adalah tetap melajang, setelah pernikahannya berakhir pada 1938. "Aku tiak mau didominasi oleh siapapun," katanya, seperti dikutip The New York Times pada Ahad, 15 Februri 2015.



Menurut Emma, dokter merekomendasikan agar dia makan tiga telur mentah setiap hari untuk melawan penyakit anemia saat masih berusia belasan tahun. Dia mematuhi nasihat itu dan menjalaninya sampai sekarang, yang bila dihitung-hitung sudah 100.000 telur mentah yang dikonsumsinya.



Nenek Emma mengatakan, panjang umur sudah mendarah daging di keluarganya. Saudara-saudara perempuannya hidup hingga berusia 102 tahun dan yang lain meninggal pada usia 100 tahun.



Emma lahir pada 2 November 1899 di Civiasco, kota kecil di Piedmont, Italia. Di tahun yang sama Guglielmo Marconi, penemu radio, mengirim sinyal radio pertamanya melintasi Kanal Inggris dan sekelompok investor mendirikan pabrik mobil Fabbrica Italiana Automobili Torino, alias Fiat.



Hebatnya, Nenek Emma sampai sekarang tetap hidup mandiri. Bahkan, "Dia juga menangani sendiri batuk dan pileknya," kata Rosemarie Santoni, keponakan dan pengasuhnya yang setiap pagi menyediakan sarapan untuk sang nenek berupa telur, daging giling, pasta sup, dan pisang.



Beberapa kali jatuh sakit, Nenek Emma "menolak untuk dibawa ke rumah sakit", bahkan transfusi darah pun dilakukan di rumah, kata Carlo Bava, dokter yang merawatnya sejaak Emma berusia 90 tahun. Secara umum, kata Bava, nenek itu sehat walafiat.



