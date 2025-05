Tempo Eksplainer: Kenapa Kemiskinan Indonesia Tertinggi di ASEAN?

Bank Dunia menghitung angka ini berdasarkan pengeluaran per kapita penduduk. Untuk negara berpendapatan menengah ke atas seperti Indonesia, penduduk miskin adalah mereka yang berbelanja di bawah US$ 6,85 per hari per orang. Nilainya setara Rp 108 ribu jika mengacu pada rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2024 yang sebesar Rp 15.840.