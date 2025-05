Terungkap Pemicu Utama Galau Anak Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Kecemasan adalah hal yang umum pada anak muda, tapi ini akan lebih buruk jika mereka tidak memiliki pekerjaan. Hal ini diungkapkan Shirley Cramer, CEO dari The Royal Society for Public Health.



"Masalah kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, dapat memberikan dampak buruk pada kehidupan anak muda yang mempengaruhi hubungan mereka, rasa percaya diri, dan prospek pekerjaan," kata Shirley pada 15 Januari 2015.



Laporan ini adalah studi terbesar dan memberikan wawasan yang unik pada pandangan anak muda. Temuan ini didasarkan pada wawancara dengan 2.265 orang berusia 16-25 tahun.



Laporan tersebut menunjukkan banyak anak muda mengalami kecemasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Salah satunya karena mereka tidak memiliki pekerjaan, hobi, rutinitas, dan semacamnya. Hal ini jauh lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku cemas. (Baca: 64 Juta Remaja Galau Rentan Seks Bebas)



Sebanyak 20 persen responden menyatakan mereka cemas karena tertekan secara emosional. Adapun 36 persen sering merasa cemas tentang situasi sehari-hari. Menjadi pengangguran memiliki efek merugikan pada kesejahteraan semua anak muda.



Martina Milburn, Chief Executive dari The Prince Trust, mengatakan, "Ribuan anak muda merasa seperti tahanan di rumah mereka sendiri tanpa dukungan yang tepat. Mereka menjadi terisolasi secara sosial--berjuang dengan kehidupan sehari-hari, tergelincir lebih lanjut, dan jauh dari pekerjaan. Namun kami dapat membantu bahkan pada orang-orang muda yang paling rentan mendapatkan pekerjaan, dan mengubah kehidupan mereka."



WEBMD

