Tetralogi Pulau Buru yang Mengguncang Orde Baru

Mereka bertiga memutuskan menerbitkan empat novel yang ditulis Pram selama di Buru. Novel Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca itu kemudian dikenal sebagai Tetralogi Pulau Buru . Bahkan pada sampul buku itu mereka cantumkan tulisan “Karya Pulau Buru”.

Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa terbit pada 1980. Penerbitan buku ini menuai banyak dukungan. Wakil Presiden Adam Malik, Kepala Komando Pemulihan Ketertiban dan Stabilitas Laksamana Sudomo, dan Jaksa Agung Ali Said tampak enggan melarangnya. Mereka membuat pernyataan publik bahwa nasib buku itu diserahkan kepada pembaca untuk menentukan.

Max Lane menggambarkan kelahiran tetralogi itu dalam Indonesia Out of Exile: How Pramoedya’s Buru Quartet Killed a Dictatorship terbitan Penguin Random House pada 2022. Di situ dia menguraikan dukungan Adam Malik yang tak menurunkan tekanan terhadap Hasta Mitra. Hasjim disebut berkali-kali menerima panggilan telepon dari orang yang mengaku dari kejaksaan dan bahkan Presiden Soeharto.