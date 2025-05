Thailand Cukur Myanmar, Hadapi Indonesia di Final Piala AFF

TEMPO.CO, Jakarta - Thailand dipastikan menghadapi tim nasional Indonesia di babak final Piala AFF 2016, setelah Negeri Gajah Putih mengalahkan Myanmar di leg kedua semifinal, Kamis, dengan skor 4-0.



Kemenangan tersebut membuat Thailand mencatatkan keunggulan agregat 6-0 karena pada pertandingan leg pertama di Myanmar, anak-anak asuh Kiatisuk Senamuang menang 2-0.



Dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Rajamangala, Thailand, dipantau melalui laman AFF, tim tuan rumah membuka keunggulan 1-0 di menit ke-33 melalui gol sundulan Sarawut Masuk, memanfaatkan umpan silang Theerathon Bunmanthan dari sisi kanan pertahanan Myanmar.



Myanmar yang mengandalkan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti beberapa kali mencoba menyamakan kedudukan, tetapi masih gagal menembus gawang Thailand yang dikawal kiper Kawin Thamsatchanan.



Pada babak kedua, Myanmar langsung tampil menekan. Pada menit ke-48, Than Paing berhasil menciptakan ruang tembak di ujung kotak penalti Thailand dan melakukan tendangan ke sisi jauh penjaga gawang Kawin Thamsatchanan. Sayang, usaha itu tidak berbuah gol karena hanya membentur mistar gawang.



Setelah itu, Thailand terus menekan Myanmar dan hasilnya di menit ke-65, mereka mendapatkan penalti setelah gelandang Myanmar Yan Aung Kyaw melanggar Sarach Yooyen. Tendangan penalti berhasil dieksekusi dengan baik oleh Theerathon Bunmanthan, 2-0 untuk Thailand.



Pasca-gol ini, menit ke-67, pelatih Myanmar Gerd Zeise melakukan protes berlebihan terhadap wasit yang membuat dirinya dikartu merah dan harus duduk dari bangku penonton.



Keunggulan 2-0 tidak membuat Thailand mengendurkan serangan. Siroch Chatthong, yang masuk menggantikan Teerasil Dangda di awal babak kedua, mencetak gol ketiga pada menit 76.



Tujuh menit sebelum pertandingan usai, gelandang Chanathip Songkrasin membuat gol pamungkas dan skor 4-0 bertahan sampai peluit akhir pertandingan. Thailand pun memastikan diri berjumpa Indonesia di final Piala AFF 2016 Indonesia.



Partai final sendiri akan dilangsungkan pada Rabu (14/12) dan Sabtu (17/12). Indonesia akan menjadi tuan rumah di leg pertama dan bertanding tandang di Thailand pada leg berikutnya.



Terkait laga final, PSSI belum memastikan di stadion mana pertandingan tersebut akan digelar.



Skuad Thailand di leg kedua semifinal Piala AFF 2016: Tristan Do, Teerasil Dangda (digantikan Siroch Chatthong pada menit ke-46), Pratum Chuthong, Theerathon Bunmathan, Tanaboon Kesarat (digantikan Praweenwat Boonyong pada menit ke-61) , Sarawut Masuk, Sarach Yooyen (digantikan Charyl Chappuis pada menit ke-75), Kawin Thamsatchanan, Chanathip Songkrasin, Adison Promrak dan Pokklaw Anan.



Skuad Myanmar: Mg Mg Lwin, Myo Ko Tun, Phyo Ko Ko Thein (digantikan Win Min Htut pada menit ke-83) David Htan, Zaw Min Tun, Yan Naing Oo, Kyaw Zin Phyo, Aung Thu, Than Paing (digantikan Suam Lam Mang pada menit ke-79), Kyaw Chit Nanda Lin dan Yan Aung Kyaw.



ANTARA