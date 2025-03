Thaksin Sinawatra hingga Ray Dalio jadi Dewan Penasihat Danantara, Pandu Sjahrir Ungkap Alasannya

Direktur Investasi Danantara Pandu Sjahrir membeberkan alasan merekrut pengurus dari luar negeri. Danantara, kata dia, Danantara membutuhkan tokoh yang memahami kondisi ekonomi dan risiko geopolitik global. “Ada Dewan Pengawas seperti Ray, Helman, dan Jeffrey Sachs. Karena kami tahu makro risk semakin besar, geopolitical risk semakin besar. Maka we need these advisors to give us masukan-masukan tersebut,” ucap Pandu di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin, 24 Maret 2025.