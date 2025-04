Tidak Tahan, Ahok Ikut Berjoged di Konser Kemang Beatles Day

TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terlihat asyik berjoged saat hadir dalam acara ‘Kemang Beatles Day’ yang diselenggarakan di Lippo Mall Kemang. Ahok tampak larut dalam lagu-lagu band asal Liverpool, Inggris tersebut.



Semula, Ahok hanya tampak duduk di kursi penonton sambil menepuk tangan. Sejumlah pendukung pasangan calon Basuki dan Djarot Saiful Hidayah ikut hadir. Antara lain Sys NS, Maruarar Sirait, Agum Gumelar, Helmi Yahya, dan istri Ahok, Veronica Tan.



Saat pengisi acara membawakan beberapa lagu The Beatles, seperti ‘Help’ dan ‘Roll Over Bethoven’, Ahok tidak bisa menahan kegembiraanya untuk ikut berjoged di atas panggung. Ahok tampak mengikuti gerakan instruktur sehingga menghasilkan gerakan yang sama.



Saat ditemui usai acara, Ahok mengaku gemar dengan band asal Inggris itu. Menurut Ahok, ia mulai mengenal band musik The Beatles sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Saat itu, Ahok belajar di salah satu sekolah menengah di Jakarta.



“Kebetulan anak perempuan saya juga suka. Tiap malam minta putar lagu itu pakai piringan hitam. Jadi dia koleksi piringan hitam (lagu-lagu The Beatles),” ujar Ahok, Ahad, 26 Maret 2017.



Ahok mengatakan menyukai beberapa lagu-lagu band John Lenon dan kawan-kawan. Meski ikut berjoged bersama, Ahok tidak tampak ikut bernyanyi bersama. Dengan mengenakan kemeja putih bermotif kotak-kotak tipis, hanya asyik menggoyangkan badan seraya melayani permintaan untuk berfoto bersama.



“Lagu kesukaannya macam-macam. Aku ‘kan deaf tone. Tapi, hampir semua lagu Beatles saya enak lah,” ujar Ahok.



LARISSA HUDA