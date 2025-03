Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain Mulai Dijual Selasa, 4 Maret 2025, Harga Termurah Rp 300 Ribu

Tiket pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia vs Bahrain akan mulai dijual pada Selasa, 4 Maret 2025. Penjualan puluhan ribu lembar tiket itu akan dilakukan melalui aplikasi Livin by Mandiri mulai pukul 10.00 WIB.

Pertandingan antara Indonesia vs Bahrain akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Maret 2025 pada pukul 20.45 WIB. PSSI memastikan bahwa harga tiket Timnas Indonesia adalah harga normal.

Sebagai perbandingan, saat pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada November tahun lalu, PSSI memberikan harga promosi peluncuran Garuda ID. Para calon pembeli tiket diwajibkan memiliki akun Garuda ID sehingga suporter akan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi.

PSSI juga mengingatkan agar para pembeli tiket tidak membeli tiket melalui calo karena pembelian via aplikasi menggunakan cara yang mudah. Risiko lain pembelian melalui calo adalah harga yang diterapkan pasti lebih mahal dan kemungkinan tiket tersebut adalah tiket palsu.

Daftar harga tiket Indonesia versus Bahrain, belum termasuk admin fee, booking fee, handling fee, dan operational fee.

Mandiri Premium West Zona 1 Rp 1.750.000

Mandiri Premium East Zona 6&7 Rp 1.750.000

Freeport Garuda West Zona 11 Rp 1.250.000

Freeport Garuda East Zona 5 Rp 1.250.000

Freeport Garuda East Zona 8 Rp 1.250.000

Astra Financial Garuda South Zona 3 Rp 600.000

Astra Financial Garuda South Zona 4 Rp 600.000

Astra Financial Garuda North Zona 9&10 Rp 600.000

Indomie Upper Garuda Zona 1-12 A/B Rp 300.000

Timnas Indonesia kembali beraksi dalam dua laga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga kalsemen dengan nilai enam dari enam laga. Tim Garuda berada di bawah Jepang dan Australia. Tim asuhan pelatih baru Patrick Kluivert memiliki nilai yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.

Hanya juara dan tim peringkat kedua grup yang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim urutan ketiga dan keempat akan berjuang di putaran keempat untuk dua tiket langsung ke Piala Dunia dan dua tiket putaran kelima.

Foto: tempo.co

Editor: Ridian Eka Saputra