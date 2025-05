Tingginya Permintaan dari India Kembalikan Emas ke US$ 1.200

TEMPO.CO, Jakarta - Harga emas kembali ke level kisaran US$1.200 setelah investor menimbang potensi risiko dari perekonomian Yunani dalam jangka menengah. Selain itu, prospek permintaan dari India yang tinggi juga sedikit mendukung harga logam mulia tersebut.



Pada perdagangan Rabu (22/4/2015) sampai pukul 14:25 WIB, harga emas Gold Spot naik 0,08% menjadi US$1.203 per troy ounce atau Rp501.005 per gram, sedangkan harga emas Antam naik 0,36% menjadi Rp 548.000 per gram.



Kotak Commodity Service Ltd., menulis dalam laporan yang dikutip Bloomberg bahwa harga emas mendapatkan dukungan dari arus masuk investasi emas yang naik. Investor tengah menimbang potensi resiko perekonomian Yunani yang terancam default.



“Tapi, kekuatan dolar AS menjadi faktor penekan utama sehingga harga emas masih berpotensi untuk terkoreksi,” tulisnya dalam laporan.



Arus masuk investasi emas di Exchange Trade Fund (ETF) naik 0,2% menjadi 1.624,54 per metrik ton. Sementara itu, hari besar Akshaya Tritiya, yang dirayakan oleh umat Hindu atau sebagian besar penduduk di India diperkirakan membuat permintaan emas fisik di Negeri Anak Benua itu akan melonjak.



Manish Jain, Ketua All India Gems & Jewellery Trade Federation, mengatakan sebagian besar orang Hindu di India akan berbondong-bondong memborong emas fisik. Penjualan emas fisik India mungkin akan naik sebesar 20% dibandingkan dengan 2014.



Sesuai dengan budaya India, hari besar Akshaya Tritiya dianggap menjadi momentum yang tepat untuk melakukan pembelian emas fisik.



Adapun, Putu Agus Ranswamitra, analis PT Monex Investindo Futures, mengatakan sentimen dari permintaan emas fisik India hanya dalam jangka pendek saja. Pasalnya, pasar tengah menantikan realisasi rencana Federal Reserve (the Fed) yang masih optimis suku bunga akan naik pada Juni nanti.



Bisnis.com