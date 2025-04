Tips Puasa: 5 Jurus Kurangi Rasa Haus

TEMPO.CO, Jakarta - Jika sepanjang bulan Ramadan ini kamu punya banyak aktivitas yang harus dilakukan, mungkin ada perasaan khawatir tak bisa mennjalankan puasa dengan lancar karena menahan haus.



Ketimbang ketar-ketir puasa lancar atau tidak, coba terapkan 5 jurus berikut ini untuk mengurangi rasa haus selama berpuasa:



1. Banyak mengkonsumsi sayur dan buah

Selama berpuasa, lebih baik kita mengkonsumsi lebih banyak sayuran. Sebab, sayuran kaya serat dan air. Selain itu, buah-buahan juga memiliki kandungan vitamin dan serat yang tak kalah banyak dari sayuran. Jadi dengan mengonsumsi sayuran dan buah saat berbuka dan sahur, maka tubuh tak mudah lapar dan haus serta kita masih memiliki cadangan tenaga.



2. Banyak minum air putih

Saat berpuasa di bulan Ramadan, tentunya tubuh akan mengalami dehidrasi. Kekurangan cairan bisa membuat tubuh lemas, mudah capek, dan haus. Untuk mencegahnya, disarankan untuk banyak minum air putih minimal 8 gelas. Meminumnya pun jangan dilakukan sekaligus. Lebih baik minum dengan pola dua gelas saat buka, empat gelas di malam hari dan dua gelas saat sahur.



3. Kurangi konsumsi makanan pedas dan asin

Bagi kamu penikmat makanan pedas dan asin, lebih baik kurangi konsumsinya saat puasa. Sebab, makanan pedas dan asin bisa membuat kita lebih cepat haus.



4. Konsumsi vitamin C





Vitamin C adalah salah satu vitamin yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Dengan mengkonsumsi banyak vitamin C, maka tubuh akan selalu segar dan bisa menjauhkan diri dari rasa haus saat berpuasa. Perbanyak konsumsi vitamin C alami dari buah ataupun madu.



5. Cukup tidur

Mencegah haus saat puasa bukan hanya dengan memperhatikan asupan makanan. Menjaga pola tidur dan istirahat yang cukup juga bisa membantu kita tetap segar saat berpuasa.



TABLOIDBINTANG



