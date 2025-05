TEMPO.CO, Jakarta -Anak-anak yang berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran 2016 mendapat hiburan berfoto bersama Transformer robot milik pabrikan motor TVS. "Kami ingin menghibur warga yang berkunjung ke booth kami," ujar Event Orgaizer TVS, Aprianti, saat ditemui pada Minggu, 10 Juni 2016.



Aprianti menjelaskan, motor baru milik TVS bernama Apache RTR 200 ditransformasikan menjadi robot setinggi 2,3 meter. Robot itu menghibur warga setiap hari selama Jakarta Fair Kemayoran berlangsung, yakni lebih dari sebulan. Robot RTR 200 itu, kata dia, memiliki kemampuan yang sama dengan Apache RTR 200.



Secara konsep, kata dia, TVS ingin mendekatkan diri dengan pengunjung Jakarta Fair. Apalagi, selama ini, anak-anak sangat menyukai tema robot. Karena itu, pihaknya membuat replika Transformer. Kostum yang dikenakan karyawan TVS pun mirip dengan robot tersebut.



Riswanda, 21 tahun, pemeran robot, berdiri 2 jam per hari di Jakarta Fair, tapi dibagi tiap 15 menit. Biasanya, anak-anak akan mengajaknya berfoto. Dia juga mengenalkan keunggulan TVS dengan berperan sebagai robot.



Selama sebulan berperan menjadi robot, Riswanda mengaku sering dijahili anak-anak. Beberapa kali ia pernah digelitiki pengunjung saat perform. Tak ayal, hal ini membuat ia terpingkal-pingkal karena geli.



Riswanda juga sering dicubit dan didorong pengunjung. Beruntung ia bisa menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. "(Mendapat) Pengalaman banyak (saat) berperan jadi robot," ujarnya saat ditemui di sela kesibukannya menghibur pengunjung.



TVS saat ini sedang menggenjot penjualan motor terbarunya jenis Apache RTR 200. Kata Aprianti, perusahaannya menjual motor itu dengan harga Rp 23,9 juta.



Endah Utami, 11 tahun, pengunjung Jakarta Fairl, tertarik berfoto selfie dengan Transformer TVS. Bagi dia, penampilan robot milik TVS begitu mengesankan. "Karena keren," ucapnya.



Selain hiburan Transformer, pameran Jakarta Fair menjadi surga belanja bagi warga Jakarta, termasuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap jam tangan bermerek. Satu di antara jam tangan yang dipamerkan adalah merek Jeep. Produsen mematok diskon hingga 50 persen. Diskon juga diberikan beberapa produsen, termasuk Caterpillar. Harga yang ditawarkan lebih murah dibanding harga normal.



Selain tersedia berbagai varian jam tangan, di Hall D ada berbagai produk elektronik, mulai ponsel, kamera, televisi, dan lainnya. Ada juga stand outdoor wear, seperti Consina, Eiger, dan Alpina yang hadir dengan berbagai promo.



Pameran diselenggarakan selama 37 hari. Setiap hari, pameran akan dibuka pukul 15.30 hingga 22.00 WIB. Pada akhir pekan, waktu pameran diperpanjang menjadi pukul 10.00 hingga 23.00. Saat Lebaran, Jakarta Fair bakal tetap dibuka. Pada 6 Juli, pameran dibuka pukul 14.00 hingga 23.00. Di hari berikutnya, pameran dibuka sejak pukul 10.00 hingga 23.00 WIB.



Harga tiket pada Senin Rp 20 ribu per orang. Pada Selasa sampai Kamis, naik harga menjadi Rp 25 ribu orang. Sedangkan pada Jumat sampai Minggu, Rp 30 ribu per orang. Pengunjung juga dapat menikmati hiburan, mulai artis, penyanyi nasional, hingga internasional.



AVIT HIDAYAT