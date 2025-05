TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan besar bisa diambil di mana saja, termasuk di balik kemudi taksi. Tujuh bulan lalu, Roby--ya, hanya Roby, tanpa nama belakang-menginstal GrabTaxi di Acer Liquid-nya. Walhasil, penghasilannya meroket menjadi Rp 7 jutaan per bulan. "Sebelumnya Rp 4-5 juta," katanya saat kami melintasi Jalan Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat malam lalu.



Mungkin, berlipatnya penghasilan itu yang membuat Roby, 29 tahun, terus tampil necis. Dandanannya flamboyan: rambut disisir ke depan dengan poni belah samping, serta seragam yang licin. "Dengan menjadi sopir taksi, gaji saya bisa lebih besar daripada orang kantoran," ujar tamatan sekolah menengah pertama asal Bogor itu. "Sejak ikut GrabTaxi, saya bisa beli Honda Beat tunai." Sepeda motor matik itu dilego mulai Rp 14 jutaan.



GrabTaxi--yang berbasis di Malaysia--beroperasi di Jakarta sejak Juni tahun lalu. Mereka tidak bekerja sama dengan armada taksi, melainkan langsung ke pengemudi. Menurut Kiki Rizki, kepala pemasaran dan kemitraan GrabTaxi Indonesia, saat ini ada seribuan sopir taksi resmi yang bermitra dengan mereka di Jabodetabek. Di luar itu, ada juga di Padang dan Surabaya.



Manfaat bergabung dengan layanan pesan kendaraan via aplikasi telepon pintar juga dirasakan betul oleh Marselina, 36 tahun. Sewaktu mengenal Go-jek, Februari lalu, sarjana akuntasi ini memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang pakaian di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan banting setir jadi tukang ojek. "Ojek adalah cara jenius untuk mengumpulkan uang," katanya.



Marselina menutup mata atas pandangan miring ke tukang ojek perempuan. Bagi dia, hal terpenting adalah fulus untuk tiga anaknya. Apalagi, dia orang tua tunggal. Dia menilai tukang ojek diberkahi dua keuntungan: waktu fleksibel dan tip gadang. "Setiap pagi, saya bisa membuat sarapan dan mengantar anak ke sekolah," kata warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, itu.



Seusai rutinitas pagi tersebut, waktu Marselina tercurah sepenuhnya di jalanan. Menyusuri satu titik ke titik yang lain, mengantar penumpang atau barang. Rata-rata, dia memenuhi 10 orderan per hari. Dia jarang ambil libur dan kerap pulang menjelang tengah malam demi rupiah, yang mencapai Rp 7,5 juta per bulan. "Buat bayar sekolah anak," katanya.



Pendapatan mereka dari bagi hasil, yakni 80 persen untuk tukang ojek dan 20 persen untuk Go-jek. "Kalau ngojek biasa, dapat Rp 50 ribu saja harus lama keliling dulu," kata Marselina.



Namun jalanan Ibu Kota memang kejam. Marselina kerap mendapat ejekan dari tukang ojek konvensional yang lahannya mulai tergerus. Helm hijau khas Go-jek-nya beberapa kali hilang saat dia parkir. "Tapi saya tidak akan kapok," katanya.



Jam kerja fleksibel juga menjadi alasan Muhammad Setianto, 21 tahun, betah menjadi tukang ojek--yang dia lakoni sejak enam bulan lalu. Anto-begitu dia biasa dipanggil--merasa bebas mengatur waktu mengambil penumpang, istirahat, dan menjalani kesibukannya sebagai manajer kelompok musik indie metal, Last Dinner. "Gue merasa jadi bos karena besar pendapatan tergantung usaha gue sendiri," ujar mantan pekerja restoran itu.



Satu pengalaman unik terjadi ketika Anto menjemput seorang perempuan di Makam Belanda di Menteng Pulo, Jakarta Pusat, saat malam telah pekat. Awalnya, warga Salemba itu khawatir dibohongi. Setelah mengumpulkan nyali mendekati kuburan, seorang wanita berkerudung memanggilnya.



Sinyal buruk Anto semakin kuat saat penumpang itu memeluk dan mengelus pangkal pahanya di tengah perjalanan. Anto lantas menggeber Honda Beat-nya agar lekas sampai tujuan, Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan. "Takutnya dia setan atau akal-akalan agar tidak bayar," ujarnya. "Ternyata bayar juga."



Menurut dia, tukang ojek merupakan pekerjaan yang amat menjanjikan. "Apalagi, syarat jadi ojek tidak rumit," kata Anto. "Gue tatoan tidak masalah, yang penting bukan kriminal."



Pada akhirnya, menurut Marselina, Anto, dan Roby, tujuan mereka semata mencari pendapatan yang layak. "Saya tidak ingin jadi tukang ojek selamanya," kata Marselina. "Saya ingin kumpulin modal yang banyak untuk buka usaha."



TIM TEMPO