Uang Muka Rumah Turun, KPR Bisa Lebih Marak

BISNIS.COM, Jakarta -Sejumlah bank menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ketentuan loan to value (LTV) akan berdampak positif terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah.



Dengan pelonggaran LTV, uang muka atau down payment KPR akan turun dari ketentuan yang berlaku saat ini sebesar 20-30 persen.



Tony Tardjo, Head of Consumer Lending PT Bank CIMB Niaga Tbk, menilai rencana penurunan uang muka akan mendorong pertumbuhan KPR lebih tinggi. "Ini akan membantu pertumbuhan kredit kami di atas rencana awal," katanya, Selasa, 21 April 2015.



Hingga akhir 2015, CIMB Niaga menargetkan pertumbuhan KPR hingga 15% dari posisi debit tahun lalu sebanyak Rp 22,49 triliun. Untuk menggenjot KPR, CIMB Niaga akan mengandalkan produk-produk hibrid yang dimilikinya. Yakni menggabungkan produk simpanan dan pinjaman sekaligus atau biasa disebut KPR X-tra Manfaat.



Produk hibrid ini, menurut Tony, sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Hingga akhir 2014, sebanyak 15 persen portofolio KPR CIMB Niaga disumbang dari produk tersebut.



Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, mengatakan pertumbuhan kredit konsumsi akan lebih tinggi berkat pelonggaran LTV. "Ini akan membantu. Seharusnya kami lebih mudah memenuhi keinginan mereka memiliki KPR," katanya.



Hingga akhir tahun ini, Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan KPR 15 persen dari posisi outstanding tahun lalu sebesar Rp 26,49 triliun.



