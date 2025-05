TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pengatur skor pertandingan sepak bola disebut sebagai pemberi dana klub-klub yang hampir bangkrut karena minimnya pendapatan finansial untuk dapat terus bertahan. Hal itu diungkapkan mantan pelatih Persipur Purwodadi, Gunawan, di Jakarta, Rabu malam, 17 Juni 2015.



"Divisi Utama tahun ini banyak klub yang kolaps karena tidak ada (dana dari) APBD. Akhirnya, bandar-bandar itu merajalela dateng melalui runer-runer," kata Gunawan.



Gunawan mengakui klub yang ditanganinya saat itu, Persipur Purwodadi, tidak mendapatkan keuntungan finansial dan melakukan praktek pengaturan skor. "Salah satunya saat saya di Purwodadi. Ini enggak ada finansial sama sekali," ucapnya.



Para bandar judi tersebut, ujar Gunawan, bersedia memberikan dana sebagai modal untuk menutupi kerugian klub, yang pada akhirnya ditawari kontrak untuk melakukan pengaturan skor pertandingan. (Baca: Skandal Mafia Skor Bola, Dua Mantan Pelatih Buka-bukaan)



"Begitu ada informasi pernyataan mereka akan memberikan modal, modal awal untuk menutupi (kerugian) semua dimodalin dulu. Setelah pertandingan, ada kontrak," tuturnya.



Mantan pelatih Deltras Sidoarjo tersebut mengatakan nilai kontrak didapat dari hasil kalkulasi bayaran tiap pertandingan selama satu musim berjalan. "Ya dikalikan saja itu. Sekali main dapat berapa dikali pertandingan satu musim," ucap Gunawan.



Ia menjelaskan, setiap melakukan pengaturan skor per pertandingan, Persipur Purwodadi mendapat uang Rp 400 juta. Sedangkan pemain, ujar Gunawan, mendapatkan Rp 10-15 juta setiap terlibat pengaturan skor per pertandingan. (Baca: Mafia Skor Bola, Manajer Persib Curiga Sejak Awal)



Bayaran tersebut, tutur dia, dilakukan dalam pertandingan klub Persipur Purwodadi yang berlaga di kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia pada 2013. Lebih dari itu, klub-klub lain yang bermain di level kompetisi lebih tinggi daripada Divisi Utama bisa mendapatkan uang lebih besar. (Baca: Klub Mana Sasaran Pemain Skor Bola? Ini Kata Kapolri)



"Oh, iya jelas, (kalau ISL) lebih besar," ucapnya. Namun Gunawan mengaku tidak tahu berapa nilai yang dibayarkan untuk pengaturan skor dalam klub ISL.



Gunawan juga berujar, hampir setengah dari klub yang berada di Divisi Utama terlibat praktek pengaturan skor. "Di Divisi Utama, saya kira 50 persen semua (klub) dirusak sama bandar-bandar Malaysia," tutur Gunawan.



ANTARA