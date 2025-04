Perbesar

Kepadatan kendaraan ke arah Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah, saat polisi menutup sementara akses jalan nasional ini untuk memberlakukan one way di Nagreg, Kabuupaten Bandung, Jawa Barat, 6 April 2025. Kemacaten panjang kendaraan dari arah Jawa Tengah dan Tasikmalaya sejak Malangbong sampai Nagreg membuat polisi memprioritaskan one way semua jalur arus balik kendaraan menuju arah Bandung, Jakarta, dan sekitarnya, dengan interval setiap 30 menit. Tempo/Prima Mulia