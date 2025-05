TEMPO.CO , Jakarta: Kay Khin, seorang mahasiswa asal Myanmar yang juga bekerja di ASEAN PR Network, berulang kali mengarahkan kamera ponsel pintarnya ke daftar menu. Meski tak bisa berbahasa Indonesia, perempuan berusia 23 tahun itu tak menemui kendala untuk memilih makanan dari menu tersebut.



Berbekal fitur terbaru Google Translate, Kay dapat membaca menu restoran berbahasa Indonesia itu langsung dalam bahasa Inggris. "So that’s chicken ya.. ayam," kata Kay, putri seorang diplomat di kedutaan Myanmar, sekitar dua pekan lalu, di kantor Google Indonesia.



Saat itu, Google sedang memperkenalkan fitur terjemahan visual menggunakan teknologi augmented reality view, yang diintegrasikan dalam aplikasi Google Translate. Dengan mengaktifkan ikon kamera pada aplikasi tadi, pengguna tinggal menyorotkan kamera ponsel pada kata dalam bahasa asing untuk diterjemahkan. Bahasa Inggris menjadi bahasa “jangkar” yang bisa menjadi bahasa tujuan terjemahan dari sekitar 20-an bahasa.



Menurut Kay, yang kerap menggunakan Transjakarta untuk berangkat dan pulang dari tempat kerja dan kuliahnya, fitur augmented reality tersebut terasa sangat membantu. "Selama ini, saya sering mengandalkan orang lain untuk tahu arti kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, menu di restoran atau penanda jalan dan lokasi," kata Kay. "Sekarang saya bisa sendiri."



Menurut Putri Silalahi, Communications Head of Consumer & YouTube di Google Indonesia, aplikasi Google Translate sengaja dirancang untuk mempermudah para pengguna menerjemahkan berbagai bahasa secara alami. "Jadi, ini dibuat sesederhana mungkin."



Octavio Good, insinyur Google yang merancang teknologi ini sejak awal, mengatakan fitur ini menggunakan teknologi awan atau cloud. Kata yang terekam pada kamera lalu dikirim ke layanan awan milik Google dan diolah menggunakan algoritme supercanggih. "Algoritme ini harus menentukan mana yang berupa kata-kata untuk diterjemahkan," kata Octavio, "Tidak boleh sampai salah."



Setelah peranti lunak menentukan kata-kata yang perlu diterjemahkan, hasilnya dikirimkan kembali ke ponsel pengguna untuk ditayangkan pada layar. Dalam tutorial yang diberikan di aplikasi ini, Google menjelaskan bahwa fitur augmented reality ini bekerja dengan bagus untuk menerjemahkan kata pada tanda yang berukuran besar dengan warna huruf terang.



Fitur ini juga bekerja cukup baik untuk menerjemahkan menu makanan di restoran. Tapi teknologi ini belum begitu bagus untuk menerjemahkan kata-kata dalam teks buku atau teks dengan kaligrafi.



Fitur kedua yang juga mendapatkan perbaikan signifikan adalah terjemahan secara audio. “Ini sangat membantu jika pengguna sedang dalam perjalanan di negara yang dia tidak menguasai bahasanya, misalnya Jepang atau Cina,” kata Putri.



Dengan mengaktifkan ikon mikrofon, pengguna bisa berbicara dua arah dengan pembicara asli dari bahasa Jepang atau Cina dengan akurasi terjemahan yang bagus.



“Bagi bahasa yang menggunakan intonasi, jika kita mengucapkan kata secara akurat, tapi intonasinya tidak pas, akan sulit dimengerti atau malah artinya jadi berbeda,” kata Putri.



Untuk bisa menggunakan fitur ini, pengguna perlu mengunduh terlebih dulu paket bahasa yang bisa dilakukan dengan menekan simbol segitiga kecil pada bagian kanan atas aplikasi. Paket ukuran konten yang perlu diunduh untuk tiap bahasa berbeda. Ada yang berukuran sekitar 220 megabita.



Pengguna bisa memilih jenis bahasa yang akan digunakan saat kunjungan wisata yang dilakukan. Ini untuk menghemat penggunaan kapasitas penyimpanan file pada ponsel.



Google Translate bukan satu-satunya aplikasi sahabat turis. Ada beberapa aplikasi lain yang juga mencoba menembus batas bahasa. Misalnya aplikasi iTranslate, yang bisa diunduh gadget yang menggunakan sistem operasi iOS, Android, dan Windows Phone.



Aplikasi ini bisa menyediakan terjemahan dari sekitar 80 bahasa, baik secara teks maupun audio. Untuk menggunakannya, pengguna harus mengaktifkan koneksi Internet pada gadget.



Aplikasi ini memiliki versi suara, yaitu iTranslate Voice 2. Aplikasi ini dapat menerjemahkan percakapan dua orang secara langsung dan alami. Ada 40 bahasa yang bisa diterjemahkan.



WayGo juga menyediakan sepuluh terjemahan per hari. Namun, untuk bisa menggunakan secara penuh, pengguna harus merogoh kocek Rp 90 ribu.



Terdapat pula aplikasi SMS Translator, yang bermanfaat untuk mengirimkan teks dalam bahasa asing kepada orang yang kita tuju. Pengguna tinggal mengetikkan pesan lalu pilih, misalnya, bahasa Inggris. Setelah memasukkan nomor ponsel yang hendak dikirimi pesan pendek tersebut, pengguna cuma perlu menekan tombol kirim.



L TELEGRAPH | BUDI RIZA