Wajah Tetap Kinclong Selama Puasa, Ikuti Saran Dokter Kulit Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Dokter spesialis kulit, dr Yunira Safitri, Sp.KK mengatakan berpuasa bukan alasan kulit menjadi kusam dan layu. Menurut dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kulit, terutama wajah, senantiasa segar selama seharian berpuasa Ramadan.



Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga asupan cairan. Kedua, tetap lakukan perawatan wajah sebagaimana biasa, bahkan bisa dengan menambahkan pelembap atau tabir surya. "Cuci muka, kemudian pakai sunscreen itu wajib," katanya.



Tabir surya, menurut Yunira, dipakai setengah jam sebelum keluar ruangan dan terpapar sinar matahari. "Pakailah berulang-ulang di siang hari, dan gunakan krim malam sebelum tidur," katanya. Baca: Tips Kecantikan: 2 Cara Atasi Kulit Kusam Selama Puasa



Sebelum mengaplikasikan pelembap sebaiknya pastikan dulu jenis kulit Anda, kering, berminyak atau justru kombinasi. "Harus tahu apa jenis kulit kita, kering, berminyak atau kombinasi," kata dia.



Pelembap yang beredar di pasaran biasanya berbentuk water in oil atau oil in water. Water ini oil memiliki kandungan minyak yang lebih banyak, dan cocok untuk kulit kering. Sebaliknya, oil in water untuk kulit berminyak.



Yunira juga mengingatkan agar memperhatikan kandungan pelembap yang digunakan. Kandungan petroleum jelly misalnya, yang umumnya lengket bisa diaplikasikan pada kulit, sehingga tak cocok bagi mereka yang memiliki jenis kulit berminyak.



"Petroleum jelly itu lengket sekali dan tidak nyaman ketika diaplikasikan ke wajah dengan jenis kulit berminyak," kata dia. "Sudah banyak minyaknya, ditambah menutup sekali dan biasanya menimbulkan jerawat. Tetapi kalau diaplikasikan di bagian tubuh lain enggak masalah. Tidak ada efek negatif."



Secara umum tak ada aturan baku mengenai penggunaan pelembap. Hanya saja, agar berkhasiat, sebaiknya aplikasikan pelembap saat kondisi kulit relatif lembap, misalnya seusai berwudhu atau mandi. Artikel terkait: Menjaga Kulit Selama Ramadan, Jangan Lupa Pelembap



ANTARA



Berita lainnya:

Bintik Hitam di Wajah Belum Tentu Komedo Hitam, Lalu Apa?

Ingin Punya Kulit Kinclong Walau Tanpa Makeup? Cek Isi Kulkas!